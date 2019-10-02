СМИ: Российские «вагнеровцы» прибыли в Мозамбик 3 2.10.2019, 17:26

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В Мозамбике российские наемники будут помогать правительству вести борьбу с джихадистами.

Российские наемники и вооружение прибыли в Мозамбик для поддержки местного режима.

Об этом сообщается в материале The Times, сообщает unian.net.

Отмечается, что это один из последних примеров того, как правительства африканских стран обращаются к Москве для решения своих проблем, позволяя ей наращивать свое влияние в регионе. В Мозамбике российские наемники будут помогать правительству вести борьбу с джихадистами.

Так, в страну прибыл контингент из примерно 200 бойцов, в который входят элитные подразделения, а также три боевых вертолета с экипажами. Россияне, как утверждается, будут заниматься подготовкой правительственных сил и оказывать им боевую поддержку в провинции Кабу-Делгаду. За минувшие два года в регионе произошел ряд жестоких инцидентов: боевики сжигали деревни и убивали местных жителей. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Сообщается, что среди российского контингента есть и бойцы «ЧВК Вагнера» – печально известного российского формирования, наемники которого воевали в Украине и Сирии. Ранее сообщалось, что российские наемники «ЧВК Вагнера» тренируют местных солдат в Судане и Центральноафриканской Республике.