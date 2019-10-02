Сергей Кривец: В «Динамо» Брест есть стабильность, которой не хватало 2.10.2019, 17:40

Сергей Кривец

Полузащитник рассказал о секрете успеха брестской команды.

Хавбек брестского «Динамо» Сергей Кривец рассказал о состоянии команды, а также поразмышлял о своем возвращении на поле после восстановления от травмы, сообщает «Трибуна».

- По сравнению с прошлыми сезонами игра «Динамо» Брест изменилась. Мы потеряли очки только в трех матчах и лидируем в таблице. Наши тренеры и футболисты называют разные причины. В чем по-твоему заключается секрет успеха?

– Я бы не стал выделять какую-то одну причину. Это скорее совокупность. Здесь и тренерская работа, и хороший коллектив единомышленников, удачный старт чемпионата, общая цель. В команде есть стабильность, которой не хватало в прошлых чемпионатах.

- Стабильность в каком плане?

– У нас часто менялись тренера, футболисты. В нынешнем составе мы практически год играем. Только пару игроков ушло и пару пришло. Костяк сыгрался и дает результат. Особенно в прошлом году было много смен тренеров. Начинал сезон Радослав Латал, потом пришел Сергей Ковальчук, дальше Алексей Шпилевский и в итоге остался Марцел Личка. Сейчас все спокойно.

- Если говорить о костяке, который по-твоему уже сыгрался, насколько ты близок к возвращению в него?

– Я понимаю, что пропустил 7-8 месяцев из-за травмы. Хочется выйти на поле, тут не буду скрывать, но в то же время понимаю, что все игроки хотят получать игровую практику.

Возможно, сейчас я нахожусь не в оптимальных физических кондициях. Нужно потерпеть, поработать, переждать. Надеюсь, мое время придет, – сказал Кривец.