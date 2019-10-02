Судилище в закрытом режиме Павел Сапелко, «БелГазета»

2.10.2019, 18:17

Дмитрий Полиенко

Почему Дмитрия Полиенко собираются судить за закрытми дверями?

Каждый раз, когда наши силовые ведомства по поводу очередного громкого дела надувают щеки и таинственно отмалчиваются, рождается мысль, что сказать им, собственно, нечего. А лучший вариант увидеть беспомощность обвинения - открытое судебное заседание.

Чтобы не затягивать, сразу про стандарты: каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. СМИ и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе, или когда того требуют интересы частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, - при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия. Практически в том же ключе в УПК сформулировано правило о гласности судебного разбирательства.

В переводе на простой и понятный язык: судебные заседания должны быть открытыми, и от этого правила можно отступить только при особых обстоятельствах. Когда будут оглашены, например, интимно-личная переписка, государственные секреты, просмотрена как доказательство видеозапись порнографического содержания, или будут еще какие-то причины, которые по стандартам, подчеркиваю, демократического государства предполагают удаление публики или представителей СМИ для наилучшего осуществления правосудия.

Иногда приходится провести весь процесс закрытым, когда, допустим, рассматривается дело о сексуальном преступлении: это в интересах как потерпевшей стороны, так и, скорее всего, в интересах обвиняемых.

Но вот обвинения в отношении Дмитрия Полиенко и его закрытый суд: что здесь подлежит защите? Личность того, кто обвинением признан потерпевшим? Для решения этой проблемы есть целая глава в УПК про меры безопасности. Содержание ролика, главную роль в котором обвинение отвело Полиенко? Так этот ролик долго бродил по просторам интернета, его содержание описано в многочисленных материалах СМИ. Песня, сопровождающая видеоряд, тоже в открытом доступе и очень даже популярна. Так, перебирая варианты, можно добраться до очевидно верного: обвинение при поддержке «независимого» суда хочет избежать разглашения только лишь своей слабой позиции по уголовному делу.

А что, отличный вариант: обвиняемый в тюрьме, адвокат - с подпиской о неразглашении под угрозой уголовного преследования за разглашение данных предварительного следствия и закрытого заседания. Судье и прокурору друг перед другом неудобно не будет. Пролезут в приговор и запоздалые претензии «потерпевшего», и заключение экспертов о том, что милиция у нас - отдельная социальная группа, а констатация пороков этой «группы» - разжигание социальной розни. Кстати, в соседней, похожей на нашу «демократии» эта практика не прижилась: там еще суды иногда внимательно слушают настоящих ученых, которые вполне убедительно не оставили камня на камне от идеи возможности отнесения госслужащих, полицейских и прочих профессионалов к социальной группе в смысле соответствующей уголовной статьи. И да, такое независимое заключение защита предоставила и в деле Полиенко.

Может, суд не хочет делать достоянием публики то, как в видеоролике обошлись с честью и достоинством бывшего министра внутренних дел? Ну так это дело пяти минут - прочитать в закрытой части судебного заседания перлы авторов; там мало что нового и неожиданного. А вот на предмет того, есть ли доказательства, которые связывают Полиенко и видеоролик, хотелось бы громче, подробнее, в рамках требований УПК и - в открытом заседании. Хотя в целом позиция правозащитников по этой части известна давно: нельзя предоставлять представителям власти бОльшую защиту, чем обычным гражданам, нельзя лишать свободы за диффамационные преступления. Такие дела в идеале должны рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

А пока все идет к тому, что за преступления, совершение которых Полиенко отрицает и обвинения в совершении которых посягают на основные права, его хотят осудить с нарушениями стандартов справедливого суда.

С конца 2013г. белорусские правозащитники используют для оценки результатов уголовного преследования активистов Руководство по определению понятия «политический заключенный». В нем под политическими мотивами преследования понимаются реальные основания неприемлемых в демократическом обществе действий или бездействия правоохранительных и судебных органов, иных субъектов властных полномочий, направленных на достижение хотя бы одной из следующих целей: упрочение либо удержание власти субъектами властных полномочий; недобровольное прекращение или изменение характера чьей-либо публичной деятельности.

А политический заключенный по руководству - это лицо, лишенное свободы, если, например, лишение свободы было применено исключительно из-за его убеждений, а также в связи с ненасильственным осуществлением свободы мысли, совести и религии, свободы выражения мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах или Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Политическим заключенным также является лицо, лишенное свободы, если при наличии политических мотивов его преследования лишение свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах или Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод; лишение свободы было основано на фальсификации доказательств вменяемого правонарушения либо при отсутствии события или состава правонарушения либо его совершении иным лицом.

Павел Сапелко, «БелГазета»