В Гонконге после ранения демонстранта прошла новая волна протестов 2 2.10.2019, 18:20

В акции протеста участвовали школьники, студенты и служащие.

В Гонконге в среду, 2 октября, тысячи людей вышли на улицы, вопреки запретам на демонстрации. Акция протеста, в которой участвовали школьники, студенты и служащие, прошла через день после того, как полицейские ранили 18-летнего учащегося. Несколькими часами ранее сотни юношей и девушек провели сидячую забастовку у школы, в которой учится раненый. Акция в среду началась с митинга, после чего протестующие прошли через деловой квартал Гонконга, скандируя лозунги с критикой правительства и полиции, передает DW.

Накануне протесты в Гонконге обострились. На демонстрации, проходившей одновременно с торжествами по случаю 70-летия КНР, 18-летний студент был ранен в грудь полицейским. Последний заявил, что действовал в целях самообороны. Видеозапись показала, что пострадавший хотел напасть на полицейского. Учащийся был доставлен в больницу. Всего в результате протестов 1 октября были ранены не менее 100 человек. Участники акций забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, спецслужбы для разгона демонстрантов применяли водометы и слезоточивый газ. Полиция сообщила о 25 пострадавших сотрудниках, а также о задержании более чем 150 человек. Столкновения длились несколько часов.

В Гонконге уже почти четыре месяца продолжаются массовые демонстрации. Первоначально демонстранты критиковали планы правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Сейчас протестующие требуют демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. Это крупнейшая волна протестов за десятки лет.