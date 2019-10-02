Зеленский и Лукашенко встретятся 4 октября

Зеленский и Лукашенко встретятся 4 октября8
- 2.10.2019, 18:34
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Встреча пройдет в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с диктатором Александром Лукашенко 4 октября примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире, передает interfax.by.
"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - сообщает в среду пресс-служба украинского президента.