Зеленский и Лукашенко встретятся 4 октября 8 2.10.2019, 18:34

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Александром Лукашенко и Владимир Зеленский

Встреча пройдет в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с диктатором Александром Лукашенко 4 октября примет участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в Житомире, передает interfax.by.

"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - сообщает в среду пресс-служба украинского президента.