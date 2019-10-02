«Газпром» намерен построить «Северный поток – 2» в обход Дании 3 2.10.2019, 18:38

1,090

Руководство «Газпрома» не жалеет денег на газопровод.

"Газпром" построит "Северный поток - 2" в обход Дании в случае отказа согласовать маршрут газопровода.

Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе, передает ТАСС.

"Мы практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Газопровод построен на 83%, осталось немного. В Дании должны понимать, что никаких объективных причин не согласовать прохождение у Дании нет. Тем более на днях они согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу. Дело в том, что, если не согласуют, то мы обойдем эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы и странно, что такая ситуация происходит", - сказал Зубков.