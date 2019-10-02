От глав райисполкомов требовали спать с телефоном 1 2.10.2019, 19:06

Иллюстрационное фото

Об этом сообщил начальник главного управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома.

О том, какие требования к руководителям районной вертикали предъявляет начальство, рассказал на суде свидетель по делу в отношении экс-председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова.

Начальник главного управления организационно-кадровой работы Витебского облисполкома Владимир Давыдовский рассказал о трудовой дисциплине у вертикальщиков.

По его словам, при прежнем главе облисполкома — Александре Косинце — все было очень строго.

— Александр Николаевич требовал от подчиненных чуть ли не с телефоном спать, командировки согласовывать с руководством. Доходило до дисциплинарной ответственности, если человек не соблюдал эти вещи. Нынешний глава облисполкома Николай Николаевич Шерстнев таких жестких требований к председателям райисполкомов не предъявляет, — приводит tut.by слова Давыдовского.