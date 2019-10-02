Brent подешевела до $57,49 за баррель 2.10.2019, 19:08

Нефть существенно теряет в цене на данных о росте запасов в США.

В среду котировки нефти пошли вниз после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на больший объем, чем ожидалось.

К 19:05 по минскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures до $57,49 за баррель.

За минувшую неделю запасы нефти в США выросли на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали роста на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране снизились на 200 тысяч баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 308 тысяч баррелей и сокращение резервов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.