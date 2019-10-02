В Бресте собака охраняла своего хозяина, который уснул на дороге 2.10.2019, 20:45

Иллюстрационное фото

Мужчина был пьян.

В Бресте собака охраняла своего пьяного хозяина, который заснул на дороге. Об этом происшествии информирует sb.by.

О мужчине, который лежал на проезжей части, в ГАИ сообщил случайный свидетель. Гаишники быстро приехали на место, где мужчина продолжал лежать, а рядом сидела собака. Его "эвакуировали".

От медосвидетельствования пешеход-нарушитель отказался. В отношении 62-летнего мужчины составили протокол об административном правонарушении.