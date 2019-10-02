Минск хочет изменить условия оплаты кредита РФ на строительство АЭС 4 2.10.2019, 20:35

На строительство АЭС РФ выделила госкредит в размере 10 миллиардов долларов.

Власти Беларуси заявляют, что почти достигнуто соглашение с Москвой о том, чтобы условия российского госкредита на строительство АЭС в Островце были изменены. По словам министра энергетики Беларуси новые условия будут вскоре утверждены российской стороной.

«Этот вопрос еще находится в стадии проработки, поэтому окончательно никаких результатов я вам сказать не могу, в стадии работы. Работа такая ведется, и я надеюсь, что в скором времени какие-то результаты будут», – цитирует interfax слова министра энергетики Беларуси Виктора Коронкевича.

Белорусская сторона заявила о необходимости изменить условия российского кредита еще весной текущего года. На строительство АЭС в Островце Россия выделила госкредит в размере 10 миллиардов долларов США на 25 лет. Но теперь официальный Минск инициировал переговоры по удлинению срока оплаты кредита на 35 лет. Кроме того Беларусь хочет и снижения ставки по кредиту.