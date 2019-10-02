На Майдане начался митинг против «формулы Штайнмайера»17
- 2.10.2019, 21:06
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Акции также проходят в Харькове, Одессе и Львове.
В среду, 2 октября в Киеве на Майдане Независимости началась новая акция протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.
Об этом сообщает «Укринформ».
На акцию вышли около тысячи противников согласования документа.
Митингующие выкрикивают: «Нет капитуляции», «Нет плану Штайнмайера», «Нет плану Путина».
Сотрудников полиции на Майдане не было. Участники после выступлений на Майдане планируют отправиться к Офису президента Украины и там продолжить акцию протеста.
В Харькове, Львове и Одессе также протестуют. Как сообщает Интерфакс-Украина, в Харькове в акции принимают участие как активисты политических партий и общественных организаций (ВО Свобода, Демократична сокира, Национальный корпус), так и внепартийные харьковчане.
Люди держат плакаты «Нет капитуляции!», «Ненаказанное зло возвращается», «Почем нынче Украина?».
Часть из участников настроена радикально. По их мнению, достигнутые в Минске договоренности могут привести либо к дальнейшей оккупации Украины, либо к гражданской войне. Они требуют импичмента президента Владимира Зеленского. Другие выступают за полный разрыв дипломатических отношений с РФ, против предоставления особого статуса оккупированным территориям, против амнистии боевиков и за проведение выборов на территории ОРДЛО только после их полной деоккупации.
Кроме того, подобная акция протеста началась в Одессе, сообщает «Думская». В ней приняли участие более 300 человек.
«Мы объявляем бессрочную акцию во всех городах и отправим обращение в СБУ. Донецк в виде раковой опухоли, которая убьет остальную Украину, нам не нужен», — сказал лидер одесской ячейки Нацкорпуса Сергей Варламов.
После митинга участники отправились к областному управлению СБУ, где оставили обращение с требованием обнародовать подписанный Кучмой документ и привлечь к уголовной ответственности инициаторов подписания со стороны Украины как государственных изменников.
Также во Львове возле памятника Тарасу Шевченко состоялся митинг против имплементации плана Штайнмайера, сообщает «Вголос».
Активисты держали плакаты с лозунгами «Нет капитуляции», «Выборы после контроля территории Украины» и «Нет отводу войск».
Напомним, что в среду, 2 октября в Киеве на Майдане Независимости началась новая акция протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.
Во вторник, 1 октября подобные акции уже прошли в Харькове, Львове и Киеве.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон о статусе Донбасса.