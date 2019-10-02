Политические мародеры 4 Игорь Яковенко

2.10.2019, 21:41

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Игорь Яковенко

К перечню преступлений путинской судебной системы относится еще и грабеж оппозиционеров.

К перечню преступлений путинской судебной системы, помимо заведомо незаконного отправления за решетку невиновных и воспрепятствования реализации избирательных прав граждан, относится еще и грабеж. К оппозиционерам, которых 27.07.2019 и 3.08.2019 избивали, ломали, тащили в автозаки и сажали в кутузку, предъявили вполне абсурдные иски несколько государственных и аффилированных с властью структур.

Вот эти умученные от оппозиции. Московский метрополитен оценил свои страдания в 53 тысячи 642 рубля от незапланированного выхода нескольких начальников в выходной. Понять суть претензий столичной подземки к оппозиционерам не смог даже российский суд, поэтому судья попросил истца более внятно обосновать свои требования.

10.09.2019 ГУП Мосгортранс с помощью Коптевского суда отжал у оппозиционеров 1 миллион 218 тысяч 591 рубль и еще 58 копеек, оценив в эту сумму якобы отмененные по вине организаторов акции 27 июля маршруты. Адвокаты ответчиков пытались объяснить судье, что их доверители Навальный, Соболь, Яшин, Галямина и другие не призывали никого перекрывать дороги и сами этого не делали. Кроме того, маршруты, которые в иске были указаны как якобы отмененные из-за акции протеста, проходят по тем улицам, на которых протестующих вообще не было. Аргументы не были услышаны, иск Мосгортранса был удовлетворен в полном объеме.

Очередной судебный грабеж состоялся 1 октября. Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск о возмещении убытков на 11,5 млн рублей, поданный ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, взыскав с них почти 3,5 млн рулей.

"Суд постановил исковое заявление удовлетворить частично, взыскать с ответчиков солидарно три миллиона и 402 тысячи рублей", - огласил решение судья Максим Сало.

Ответчиками по иску были названы Алексей Навальный, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Судья Максим Сало счел обоснованным заключение "экспертов" из Приморского края, которые сделали эту "экспертизу", не выезжая на место. Основная сумма иска – это стоимость тех газонов, которые варварски вытаптывали шеренги росгвардейцев, когда эти закованные в латы бойцы гоняли протестующих по столице и избивали их дубинками.

Среди "пострадавших" от оппозиции ждут своей очереди ресторан "Армения", оценивший свой ущерб от акций протеста в 551 тысячу рублей, "М.Такси" – 787 тысяч, но самым жадным оказался владелец "Флай Авто" Дмитрий Леухин, чья обида на оппозицию стоит один миллиард рублей. Как объяснил сам Дмитрий Леухин, в этот миллиард входит дополнительная цена бензина из-за измененных маршрутов, неустойки от рейсов, которые, якобы пришлось отменить, а также порча автомобилей. Правда, ни одного факта повреждения каких-либо автомобилей протестующими не обнаружено, но это владельца "Флай Авто" нисколько не смущает. Поскольку ответчиками по этому миллиардному иску являются те, кто официально объявлен врагами России: ФБК Навального и телеканал "Дождь". Поэтому владелец "Флай Авто" Дмитрий Леухин, видимо, полагает, что государство будет на его стороне и суд позволит ему обогатиться за счет вражеских ФБК и "Дождя", если не на миллиард, то хотя бы на половину этой суммы. Впрочем, этот миллиард в иске "Флай Авто" к Навальному и "Дождю" появился не случайно. Владелец этой компании Дмитрий Леухин вполне мог бы с таким же успехом потребовать и триллион, но услышал, что СКР обвинил ФБК Навального в отмывании именно миллиарда рублей и, видимо, решил, что раз у Навального есть миллиард, то почему бы его не отжать…

Грабеж под шумок политики дело не новое. Во время Варфоломеевской ночи католики не только резали гугенотов, но и с упоением грабили их. После прихода к власти нацистов в Германии в 30-е годы одной из форм дискриминации евреев и их вытеснения из страны была "ариизация" - изъятие еврейского имущества в пользу немцев…

Владельцам компаний, решившим поправить свои дела за счет оппозиции плевать на то, как они выглядят в глазах протестующих. Но язык денег они понимают. Мы не можем призвать москвичей бойкотировать метро. Но предложить обходить стороной ресторан "Армения" и избегать пользоваться услугами "М.Такси" и "Флай Авто" вполне реально. Политическим мародерам от бизнеса должно стать неуютно в России.

P.S. Когда текст был уже отправлен в редакцию стало известно, что судья Тверского суда Светлана Самохвалова частично удовлетворила иск ресторана "Армения" к оппозиционерам на сумму 241,5 тысяч рублей. Для подтверждения упущенной выгоды в суде истцом был предъявлен в частности банкетный лист, из которого следовало, что каждый участник этого несостоявшегося банкета должен был съесть очень дорогих блюд общим весом 4,3 кг.

Игорь Яковенко, blogspot.com