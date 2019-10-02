Трамп упал в списке Forbes на 275-е место 1 2.10.2019, 22:02

Дональд Трамп

За годы президентства Дональд Трамп потерял в рейтинге Forbes 119 позиций.

Состояние президента США Дональда Трампа, по подсчетам Forbes, второй год остается неизменным и составляет около $3,1 млрд., передает РБК.

Журнал поместил американского президента на 275-е место в рейтинге богатейших американцев 2019 года, опубликованном 2 октября.

Отмечается, что это на 16 позиций ниже, чем год назад, и на 119 мест ниже, чем до того, как Трамп стал президентом.