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Трамп упал в списке Forbes на 275-е место

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  • 2.10.2019, 22:02
Трамп упал в списке Forbes на 275-е место
Дональд Трамп

За годы президентства Дональд Трамп потерял в рейтинге Forbes 119 позиций.

Состояние президента США Дональда Трампа, по подсчетам Forbes, второй год остается неизменным и составляет около $3,1 млрд., передает РБК.

Журнал поместил американского президента на 275-е место в рейтинге богатейших американцев 2019 года, опубликованном 2 октября.

Отмечается, что это на 16 позиций ниже, чем год назад, и на 119 мест ниже, чем до того, как Трамп стал президентом.


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