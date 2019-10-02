NEXTA: Работающим за границей белорусам начали приходить «письма счастья» 1 2.10.2019, 22:30

Первые счета с астрономическими суммами «тунеядцы» получат уже в ноябре.

- Вожжа, попавшая под хвост "главарю государства", решившему заставить платить налоги всех, кто не работает, работает за рубежом или в неофициальном секторе, продолжает давать о себе знать. Поскольку взыскать "налог с безработных" не получилось из-за массовых протестов и тотального бойкота его уплаты, доить эту часть населения было решено через жировки - повышенной в разы оплатой за отопление, газ и горячую воду, - пишет блогер NEXTA.

- Первые счета с астрономическими суммами "тунеядцы" получат уже в ноябре, из-за чего, если они выйдут на улицы, "выборы" в лукашенковский "парламент" рискуют стать как минимум нескучными. А пока "комиссии по содействию занятости" рассылают письма. Это, например, получили родственники жителя Новополоцка, который сейчас находится на заработках в Польше.

Как вы думаете, добавит ли такое отношение родного государства ему желания вернуться?