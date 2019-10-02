закрыть
2 октября 2019, среда, 22:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Вице-спикер Рады Украины: Власть должна разъяснить «формулу Штайнмайера»

1
  • 2.10.2019, 22:15
Вице-спикер Рады Украины: Власть должна разъяснить «формулу Штайнмайера»

Елена Кондратюк призвала власти Украины ответить на ряд вопросов.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что власть должна дать обществу "максимально доступные и понятные" ответы по формуле Штайнмайера. Об этом она написала в Facebook.

"Люди растеряны и не понимают о чем идет речь. Недостаток информации и коммуникации - порождает недоверие и тревожные ожидания. Это может привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране", - считает Кондратюк.

Она подчеркнула, что дестабилизация "выгодна прежде всего Кремлю".

По мнению вице-спикера, депутаты, эксперты, юристы, дипломаты и представители гражданского общества должны объединиться и подготовить такой текст нового закона об особом статусе Донбасса, "который позволит избежать российских ловушек".


популярное за неделю

Мнение

Господа изменники, ваше время вышло
Господа изменники, ваше время вышло Максим Винярский
Вопрос к Лукашенко
Вопрос к Лукашенко Станислав Богданкевич
Он должен уйти
Он должен уйти
А был ли мальчик?
А был ли мальчик? Валерий Карбалевич