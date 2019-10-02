«Мишки» на Севере Александр Гостев

2.10.2019, 22:39

Шпицберген

Что тайно делал российский спецназ на Шпицбергене.

Норвежская независимая интернет-газета AldriMer ("Никогда больше"), публикующая критические статьи о состоянии вооруженных сил, обороне и политике безопасности страны, сообщила о тайной нелегальной миссии российского спецназа, так называемого "Летучего отряда Кадырова", на островах Шпицберген. Российский МИД назвал эту статью грубой провокацией, однако имеющиеся факты свидетельствуют о том, что норвежские журналисты оказались правы.

На прошлой неделе издание AldriMer опубликовало расследование, в котором заявило, что недавно Шпицберген тайно и вопреки всем действующим законам и соглашениям посетили российские военные. Они якобы приплыли на норвежский архипелаг на специальной российской мини-субмарине П-750Б, построенной для скрытной переброски морских диверсионных подразделений. Это было сделано, чтобы замести все следы – единственный на островах аэропорт Свальбард, расположенный в крупнейшем населенном пункте и административном центре Лонгйир, принадлежит и обслуживается Норвегией, и появление там российских военнослужащих с оружием вызвало бы как минимум международный скандал.

Интернет-издание AldriMer, ссылаясь сразу на несколько источников информации в четырех государствах НАТО, в том числе на спецслужбы и военную разведку США, пишет, что российские граждане в гражданской одежде, но полностью вооруженные и оснащенные техникой по армейским стандартам, десантировались с моря для проведения "разведывательных мероприятий" в те дни не только на Шпицбергене, но и на севере самой Норвегии, в ее континентальной части.

Российский вертолет МИ-8 на Шпицбергене

Самое любопытное, что, согласно полученным AldriMer материалам, как указывает издание, от "военных аналитиков союзных Норвегии стран", в этой российской операции участвовали не только кадровые офицеры, но и наемники из некой ЧВК, "хорошо известные спецслужбам НАТО из-за событий в Крыму". Кроме того, как подчеркивает AldriMer, власти в Осло и военные Норвегии знали о появлении вооруженных россиян на своей территории и связывали происходящее с недавними учениями в Арктике Северного флота РФ, но опасались что-либо предпринимать.

В настоящее время на архипелаге Шпицберген, являющемся демилитаризованной зоной, как и окружающие его воды, согласно Шпицбергенскому трактату, подписанному в 1920 году и определившему международно-правовой статус этой группы островов в Арктике, поддерживают свое присутствие Норвегия и Россия. Этот документ определил, что над архипелагом, ранее считавшимся свободной территорией, устанавливался суверенитет Норвегии. Однако государствам – участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. В 1925 году Норвегия официально объявила Шпицберген частью королевства, а в 1947 году признала, что СССР (а впоследствии и Россия, как его преемница) является государством, имеющим наряду с Норвегией особые экономические интересы на Шпицбергене.

Норвежский поселок Лонгйир

Так как Советский Союз, а затем и Российская Федерация, являлся единственной страной, поддерживающей заметное присутствие в регионе (до 1995 года численность советских, а затем и российских граждан на архипелаге превышала число норвежцев), за исключением самой Норвегии, отношения между двумя странами из-за Шпицбергена десятилетиями были довольно напряженными и во многом привели к тому, что Норвегия стала членом НАТО.

Когда в декабре 2011 года правительство России утвердило новую стратегию развития российского присутствия на Шпицбергене, включая строительство нескольких объектов в городе Баренцбург, это вызвало протест норвежской стороны. 18 апреля 2015 года Шпицберген посетил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, что вызвало новые протесты Осло, так как Рогозин внесен в санкционные списки ЕС и Норвегии. Однако Москва обвинения в неуместности этого визита отвергла, ссылаясь на то, что к российским гражданам для посещения Шпицбергена виза не требуется.

На этой неделе российская "Новая газета" опубликовала собственное расследование, связанное с публикацией в AldriMer, – как выяснилось, российские военные и наемники, в форме без опознавательных знаков, тайно десантируются на Шпицбергене не впервые. Причем многие из них часто выкладывают собственные фотографии, сделанные там и с указанием геотегов, в социальных сетях. Например, журналисты "Новой газеты" сумели обнаружить следы пребывания на Шпицбергене с 2016 года чеченского так называемого "Летучего отряда Кадырова".

"Новая газета" подчеркивает, что бойцы Росгвардии, в состав которой формально входит чеченский спецназ, не имеют права посещать все до единого государства Союза НАТО даже как частные лица, например, в туристических поездках. Так что речь идет явно о выполнении приказа.

В чеченском городе Гудермес расположен единственный в России частный так называемый "Российский университет спецназа", где и обучают подчиненных Рамзана Кадырова, в том числе из пресловутого "Летучего отряда". В 2018 году глава Чечни сам рассказал о том, что его бойцы провели учения в Арктике, в Мурманске и на российской Земле Франца-Иосифа. Этой операции даже посвящен специальный раздел на сайте названного вуза. Однако ни о какой тайной миссии в Норвегии Кадыров, конечно, не говорил.

На публикации в AldriMer, а потом и в "Новой газете" оперативно отреагировал российский МИД, назвавший их "частью системной работы по насаждению образа врага в лице России", грубой провокацией и фейком.

В октябре – ноябре 2018 года, когда в Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике проходили при участии (впервые) Швеции и Финляндии крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture, в которых были задействованы около 50 тысяч военнослужащих, 65 кораблей и около 250 самолетов, норвежское министерство обороны обвинило Москву в сбое использовавшихся в это время систем GPS, которые могли привести к авиакатастрофам. Позже МИД Финляндии заявил о наличии доказательств вмешательства России, потребовав, чтобы Москва отказалась от дальнейших подобных действий, которые могли бы привести к "нежелательным инцидентам".

Александр Гостев, svoboda.org