В Минске показали изображения секретных денег 2.10.2019, 22:45

Талеры могли стать первой национальной белорусской валютой.

В Музее современной белорусской государственности первые показали редкие эскизы, которые могли бы стать первой национальной белорусской валютой, но этого не случилось. Оказалось, что придумывать собственные деньги начали еще до принятия независимости Беларуси, в бумагу добавляли детали от «Бурана» и невидимую краску КГБ, а первые белорусские деньги хотели назвать талерами. Концепцию оформления банкнот и монет доверили белорусскому художнику Владимиру Круковскому. В серой папке, датированной 20 декабря 1990 года, - историческое, культурное, идеологическое обоснование создания первых белорусских денег.

- Банкноты решили назвать талерами, а разменные монеты - грошами, - рассказал kp.by автор концепции Владимир Круковский. - В основу пластично-цветовых композиций белорусского талера легли вариации национального бело-красно-белого флага, а точнее - варианты сочетания красных и белых полос.

На купюрах решили поместить изображения знаменитых белорусских деятелей - поэтов и ученых, революционеров и государственных чиновников, военачальников, князей. На обратной стороне - архитектурные композиции соответствующей эпохи. Как удалось узнать, к выпуску планировалось девять номиналов: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 500 и 1000 талеров. Купюры должны были быть трех размеров. Самая большая, в тысячу талеров, должна была иметь размер 145 на 70 миллиметров - это примерный размер современных купюр в 5, 10 или 50 тысяч рублей.

Выполнить эскизы монет доверили белорусскому графику и скульптору Льву Толбузину. Именно он в начале 80-х создал оформление станции метро «Площадь Якуба Коласа». Дизайн бумажных купюр подготовил белорусский художник Леонид Бартлов.

- Компьютеров не было, все делалось руками, - рассказал Леонид Бартлов. - По цветовой гамме эскизы получились светлыми, цвета старого печатного листа. Хорошо просматривались графемы бело-красно-белого флага и герба.

- Эти деньги были произведением искусства сами по себе, но было абсолютно невозможно это напечатать, - рассказывал экс-руководитель Гознака БССР Сергей Слабченко. - Деньги - это компромисс между искусством, технологией, а зачастую еще и политикой. К тому же дизайн и название «талер» коммунисты Совмина не могли принять. Согласно их учению, история Беларуси началась в 1917 году, какие уж тут великие князья!

Именно поэтому стать национальной валютой талеры так и не смогли. Большинство депутатов проголосовало против этой концепции, и ее разработчики в знак протеста прекратили дальнейшую работу над созданием первых белорусских денег.