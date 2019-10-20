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Туск получил запрос властей Британии о переносе Brexit

  • 20.10.2019, 8:06
Туск получил запрос властей Британии о переносе Brexit

Джонсон отправил Главе Европейского совета письмо без подписи.

Правительство Великобритании попросило Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, устанавливающей регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС, что фактически предполагает перенос даты "Брекзита", который был намечен на 31 октября, сообщает dw.com.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь в письме к британским парламентариям, обнародованном в субботу, 19 октября, подчеркнул, что "не будет вести переговоры об отсрочке с Европейским Союзом".

Одно из писем Джонсона Туску
Фото: Downing Street / AP

Глава правительства высказал мнение, что "дальнейшие задержки не являются решением" проблемы. При этом он добавил, что новые договоренности по "Брекзиту", подразумевающие, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством, - наилучший сценарий, который позволит добиться выхода 31 октября.

Туск получил послание

При этом послание с просьбой о продлении действия статьи 50, формально адресованное от лица британского премьера, было направлено главе Европейского совета Дональду Туску. Политик уже подтвердил в Twitter его получение.

"На этом основании Туск запустит консультации с лидерами ЕС по вопросу о соответствующей реакции. На это может уйти несколько дней", - пояснил официальный представитель ЕС в комментарии для британского телеканала Sky News.

Туск в свою очередь уточнил в Twitter, что ранее переговорил с Джонсоном о ситуации в британской Палате общин.

Ультиматум Палаты общин

В субботу, 19 октября, депутаты одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Принятое положение запрещает выносить согласованное премьером Борисом Джонсоном соглашение с Евросоюзом на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного "Брекзита".

В этой связи формально Джонсон должен был направить соответствующее письмо ЕС до 23.00 субботы (01.00 по Минску воскресенья). На деле он, однако, продолжил отказываться от соответствующего диалога с Брюсселем.

Новое соглашение

В понедельник, 21 октября, Джонсон вновь попытается добиться одобрения Палатой общин выработанного на саммите в Брюсселе соглашения с ЕС. Лондон и Брюссель 17 октября достигли новых договоренностей по "Брекзиту". Они включают четыре основных пункта. Так, Северная Ирландия продолжит придерживаться определенных стандартов ЕС в области производства товаров. Она также останется частью таможенного партнерства с Евросоюзом и одновременно таможенного союза Соединенного Королевства.

Кроме того, стороны согласовали налог на добавленную стоимость, что позволит упорядочить конкуренцию на внутреннем рынке товаров Евросоюза. Наконец, власти Северной Ирландии смогут через 4 года после вступления соглашения в силу продлить его действие, а также каждые четыре года самостоятельно решать, продолжать ли применять эти правила для региона или нет.


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