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У Путина появился неожиданный соперник

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  • 20.10.2019, 8:17
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У Путина появился неожиданный соперник

И правитель РФ его действительно боится.

"Владимир Путин распорядился провести исследование онлайн-контента, влияющего на российскую молодежь, на фоне того, как большое количество молодых людей отвернулись от традиционной кремлевской пропаганды", - передает The Telegraph (перевод — inopressa.ru).

"В заявлении, опубликованном на этой неделе на официальном сайте Кремля, российский президент призвал к исследованию "особенностей поведения молодёжной аудитории в российском сегменте сети "Интернет" в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации". 67-летний Путин также объявил о создании некоммерческой организации, которая будет производить "контент, направленный на духовно- нравственное воспитание молодежи и его распространение в сети "Интернет".

"(...) С ростом общественного недовольства государство активно ищет новые способы влияния, - констатирует The Telegraph. - Особенно трудноуловимыми для Кремля оказались подростки и молодые люди. (... ) В последние годы молодые люди доминировали в акциях протеста и в существенной степени подрывали финансируемые государством медийные усилия, находя и создавая альтернативные информационные каналы в интернете. В попытке привлечь на свою сторону молодежь в прошлом Кремль формировал пропутинские молодежные группы, такие как "Наши", которые в конечном итоге стали нерелевантными. После этого он попытался создать милитаристскую "Юнармию", которую некоторые называют "путинской молодежью".

"Однако усилия последнего времени по созданию контента, который может оказывать значительное влияние, потерпели неудачу", - считает газета, напоминая, что "в прошлом месяце московское городское правительство попыталось подавить сочувствие протестам в столице, наняв рэпера Тимати для записи музыкального клипа под названием "Москва", в котором высмеивались протесты оппозиции и восхвалялось множество городских бургерных. Это видео появилось в преддверии сентябрьских выборов в Московскую городскую Думу - протесты разразились после того, как городские власти помешали баллотироваться нескольким кандидатам от оппозиции. Это движение спровоцировало массивный полицейский ответ с применением силы. Музыкальный клип "Москва" быстро стал самым видео, которому поставили больше всего "дизлайков" на YouTube за все время существования платформы. Рэппер Гуф, который фигурировал в записи, позже принес извинения своим фолловерам в интернете, признав, что он не следит должным образом за политическими настроениями среди своих фанатов. Тимати также позднее раскаялся".


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