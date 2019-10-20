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Сергей Петрухин нашел оригинальный метод по нейтрализации властей

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  • 20.10.2019, 8:30
  • 2,006
Сергей Петрухин нашел оригинальный метод по нейтрализации властей
Сергей Петрухин
Фото: «Радыё Свабода»

У блогера должны были забрать описанное имущество, но что-то пошло не так.

Днем 19 октября судебные исполнители должны были изъять у блогера Сергея Петрухина арестованное имущество. Среди вещей, которые собирались изъять - пригоревший утюг, старая кухня и компьютер, который, как пошутил блогер, «старше, чем Билл Гейтс», сообщает «Брестская газета».

Петрухин хотел устроить из этого события «торжественное мероприятие» с живой музыкой и чаепитием и пригласил на него «зрителей».

Фото: b-g.by

Однако незадолго до назначенного времени выяснилось, что 18 октября у Петрухина ничего не заберут – о том, что изъятие имущества переносится, отдел принудительного исполнения Ленинского района Бреста сообщил СМС-кой.

Тем не менее, чаепитие состоялось, живая музыка тоже была.

Фото: b-g.by

«Сейчас мы уже знаем, как надо защищать себя. Не надо защищаться вилами и топорами. Надо просто высмеивать их, их работу, надо показывать людям, чем они занимаются», – сказал блогер Александр Кабанов.

«Для этого надо объединяться. Если в к вам в дом приходит милиция, что-то описывают, что-то выносят – собирайте людей. Накрывайте стол и смотрите на них, смотрите на эту дичь. Нигде в мире нет такого, чтобы у людей отнимать последнее», – добавил Сергей Петрухин.

Фото: b-g.by

Напомним, в апреле этого года суд Ленинского района признал блогера виновным в публичных клевете и оскорблении милиционеров и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства. Кроме того, Петрухина обязали возместить моральный ущерб потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката.

Выплатить такую сумму блогер не смог.

Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. До сих пор благодаря помощи людей Петрухину и Кабанову удавалось оплачивать штрафы.

Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by
Фото: b-g.by

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