Лукашенко о власти: Рулишь в угоду какому-то клану и все люди тебя ненавидят 25 20.10.2019, 8:37

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Фoто: kp.ru

Диктатор рассказал о «выборах» нужных ему «депутатов».

Во время посещения Академии управления Лукашенко рассказал об ожиданиях от предстоящих «выборов» и о том, зачем удерживать власть. Запись выступления опубликована на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».

Студентка попросила президента «раскрыть секрет» о том, какие слова он говорит кандидатам на руководящую должность, когда их назначает, сообщает tut.by.

— Попадешь в кабинет к «президенту» с назначением — все услышишь, — пошутил Лукашенко. — <…> В последний раз говорю: Вот у нас «выборы». Так, ребята. «Выборы выборами», но мы должны показать, что в стране есть власть. <...> Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И «выберем» и «депутатов», которые нужны, и «президента» того, который нужен. А не [того, которого] кому-то там на востоке или на западе хочется.

Диктатор обратился к студентке и заметил, что по ее характеру видит — она может быть руководителем.

— Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко. Если я растопырю пальцы и буду тут вам все это объяснять и не буду власть удерживать... Но это моя главная задача. Говорят «вот он такой-сякой, власть…» Ну слушайте, если тебе дали эту власть, ты ее должен держать, не должен ее в грязь бросать. Она у нас уже когда-то валялась в грязи. Конечно, надо удерживать какими-то приемлемыми, более-менее демократическими методами. Если меня, допустим, касается. Чтобы люди как-то нормально это воспринимали. Не будешь же ты рулить в угоду какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай Бог.