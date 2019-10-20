закрыть
20 октября 2019, воскресенье, 9:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лукашенко о власти: Рулишь в угоду какому-то клану и все люди тебя ненавидят

25
  • 20.10.2019, 8:37
  • 2,827
Лукашенко о власти: Рулишь в угоду какому-то клану и все люди тебя ненавидят
Фoто: kp.ru

Диктатор рассказал о «выборах» нужных ему «депутатов».

Во время посещения Академии управления Лукашенко рассказал об ожиданиях от предстоящих «выборов» и о том, зачем удерживать власть. Запись выступления опубликована на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».

Студентка попросила президента «раскрыть секрет» о том, какие слова он говорит кандидатам на руководящую должность, когда их назначает, сообщает tut.by.

— Попадешь в кабинет к «президенту» с назначением — все услышишь, — пошутил Лукашенко. — <…> В последний раз говорю: Вот у нас «выборы». Так, ребята. «Выборы выборами», но мы должны показать, что в стране есть власть. <...> Я им сказал: смотрите. Мы должны показать, что есть власть в стране. И «выберем» и «депутатов», которые нужны, и «президента» того, который нужен. А не [того, которого] кому-то там на востоке или на западе хочется.

Диктатор обратился к студентке и заметил, что по ее характеру видит — она может быть руководителем.

— Власть, как дедушка Ленин говорил, надо держать крепко. Если я растопырю пальцы и буду тут вам все это объяснять и не буду власть удерживать... Но это моя главная задача. Говорят «вот он такой-сякой, власть…» Ну слушайте, если тебе дали эту власть, ты ее должен держать, не должен ее в грязь бросать. Она у нас уже когда-то валялась в грязи. Конечно, надо удерживать какими-то приемлемыми, более-менее демократическими методами. Если меня, допустим, касается. Чтобы люди как-то нормально это воспринимали. Не будешь же ты рулить в угоду какому-то клану, который тебя окружает, и люди тебя все будут ненавидеть. Упаси господь, не дай Бог.


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ультиматум никто не отменял
Кремлевский ультиматум никто не отменял Владимир Халип
Лукашенко запаниковал
Лукашенко запаниковал Валерий Карбалевич
Начало
Начало Ирина Халип
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос Михаил Пастухов