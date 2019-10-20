Активисты «Европейской Беларуси» обжаловали решения избиркомов 2 20.10.2019, 8:46

Жалобы на отказ в регистрации поданы в Минскую городскую избирательную комиссию.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» обжаловали решения избиркомов, сообщает пресс-служба кампании.

Ирина Халип, Андрей Войнич, Максим Винярский и Василий Жоров требуют отменить незаконные решения об отказе в регистрации в качестве кандидатов. Соответствующие жалобы были поданы в Минскую городскую избирательную комиссию 19 октября.

- Решения об отказе в регистрации были вынесены незаконно. Даже с учетом забракованных подписей Ирину Халип обязаны были зарегистрировать в качестве кандидата. Василия Жорова и Андрея Войнича не допустили к участию в выборахина основе предупреждений, вынесенных во время сбора подписей при том, что они выдвинуты кандидатами от партии БНФ. Это тоже прямое нарушение закона. В случае Максима Винярского можно вообще говорить о подлоге документов, так как при их подаче у комиссии не было претензий - они подтвердили, что были поданы все необходимые документы. Потом, когда рассматривался вопрос о регистрации, нам было заявлено об отсутствии одной из ксерокопий.

Очевидно, власти просто перестраховываются и "рубят" самых активных и известных кандидатов - тех, кто наиболее ярко проявил себя на этапе сбора подписей, - сказал координатор "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель.

Решение об отказе в регистрации Ирины Халип приняла избирательная комиссия Партизанского округа. Председатель - Юреня С. П.

Решение об отказе в регистрации Андрея Войнича приняла избирательная комиссия Грушевского округа. Председатель - Филимонова Л. Г.

Решение об отказе в регистрации Максима Винярского приняла избирательная комиссия Кальварийского округа. Председатель - Берестевич Т. Л.

Решение об отказе в регистрации Василия Жорова приняла избирательная комиссия Старовиленского округа. Председатель - Крючков Б. В.