закрыть
20 октября 2019, воскресенье, 9:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В центре Гомеля появились загадочные граффити

2
  • 20.10.2019, 8:58
  • 1,215
В центре Гомеля появились загадочные граффити
Фото: kp.by

Что они означают?

Недавно в центре Гомеля, на улице Советской рядом с площадью Ленина, появилось необычное граффити. На бетонной уличной тумбе кто-то нарисовал трафаретный портрет девочки в черном цвете. Интересно, что точно такой же портрет нанесен и на стену ближайшей арки, сообщает kp.by.

Предположив, что это может быть что-то в духе «следуй за кроликом», мы зашли в арку - там во дворе расположен бар. Администратор удивилась вопросу:

- Понятия не имеем! Это никак не связано с нашим заведением, это не реклама. Я сама недавно, когда шла на работу, заметила эти рисунки и удивилась: что они означают? - ответила девушка.

Поиск в Google по картинке тоже не дал результата - ни одного. Кстати, неизвестно, как оценят это проявление стрит-арта местные коммунальники и милиция.

Что же означает таинственная картинка? Кто в курсе, поделитесь в комментариях!

Фото: kp.by

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ультиматум никто не отменял
Кремлевский ультиматум никто не отменял Владимир Халип
Лукашенко запаниковал
Лукашенко запаниковал Валерий Карбалевич
Начало
Начало Ирина Халип
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос Михаил Пастухов