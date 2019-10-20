В центре Гомеля появились загадочные граффити 2 20.10.2019, 8:58

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Фото: kp.by

Что они означают?

Недавно в центре Гомеля, на улице Советской рядом с площадью Ленина, появилось необычное граффити. На бетонной уличной тумбе кто-то нарисовал трафаретный портрет девочки в черном цвете. Интересно, что точно такой же портрет нанесен и на стену ближайшей арки, сообщает kp.by.

Предположив, что это может быть что-то в духе «следуй за кроликом», мы зашли в арку - там во дворе расположен бар. Администратор удивилась вопросу:

- Понятия не имеем! Это никак не связано с нашим заведением, это не реклама. Я сама недавно, когда шла на работу, заметила эти рисунки и удивилась: что они означают? - ответила девушка.

Поиск в Google по картинке тоже не дал результата - ни одного. Кстати, неизвестно, как оценят это проявление стрит-арта местные коммунальники и милиция.

Что же означает таинственная картинка? Кто в курсе, поделитесь в комментариях!