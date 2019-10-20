Где лежит сокровище Наполеона: Бобр, Протва или Березина? 20.10.2019, 9:11

Московская добыча французского императора ждет своего часа.

На протяжении 200 лет наполеоновские клады будоражат многих кладоискателей: и тех, кто пытался отыскать сокровища, и тех, кто еще готовится к этим действиям. После окончания наполеоновской битвы 1812 года сокровища хотели найти те, кто имел хотя бы какое-то отношение к Наполеону и его армии. Однако никому так и не удалось отыскать пресловутую «московскую добычу» Наполеона.

И тут возникает вопрос о том, действительно ли существовали наполеоновские сокровища или это просто вымысел, пишет klady.info.

Перед наступлением наполеоновской армии на Кремль велась активная работа по эвакуации из него сокровищ в Нижний Новгород. В силу катастрофической нехватки времени на упаковку и вывоз всех ценностей, часть драгоценных вещей пряталась в тайниках самого Кремля: их замуровывали в стены, закапывали в землю. Что-то было спрятано в Чудовом монастыре, что-то в Рождественском.

После наступления на город в распоряжении Наполеона находилось, если исходить из данных, предоставленных русским Министерством внутренних дел, почти 295 килограмм золота, более 5,5 тонн серебра, драгоценные камни, церковная утварь, старинная посуда, оружие, меха и другие не менее ценные вещи, и все это в неустановленном количестве. В процессе отступления Наполеон прятал сокровища по пути, но в каких местах это было сделано, точно сказать сложно.

Главным образом «московская добыча» императора состояла из большого количества драгоценностей, старинного оружия, утвари, собранной с соборов Кремля, а также сюда входили предметы искусства. Наполеоном было собрано золото, серебро, драгоценные камни, принадлежавшие церквям. Кроме полководца, поживились сокровищами наполеоновские маршалы, вывозившие возами кремлевское добро. Все, на чем только можно было вывести ценности, было перегружено до невозможности. Даже пехотинцы из последних сил волокли на себе награбленное добро.

За 13 дней французской армии удалось двумя обозами вывести из Москвы основную часть ценностей. Первый обоз двигался по Смоленской дороге, а второй следовал за императором в сторону Малоярославца. После неудачно сложившегося для французов боя в этой местности войска двинули в сторону Боровска и Вереи, где встретились с первым обозом. И в таком составе оба обоза отправились в Вильню, постепенно теряя по дороге силы.

Часть захваченных трофеев Наполеон вынужден был оставить на пути от Вязьмы к Дорогобужу, часть по дороге от Малоярославца к Можайску. И чтобы оставленные французами ценности не достались русским, было принято решение уничтожать добро, падавшее на землю. Часть содержимого ранцев солдат французской армии было выброшено в реку Протву.

Отступая, Великая армия потеряла много «московской добычи», и теперь осталось только найти те самые таинственные места, подобные старой дороге, ведущей к песчаному броду на Протве. Кроме того, по пути отступления французская армия потеряла множество своих людей, которые остались лежать во «французских могилах».

В одной из таких могил, что находилась недалеко от деревни Соколова, осенью в 1874 году кладоискатели нашли не только останки французских солдат, но и полусгнивший пояс, выполненный из красной кожи, в котором находилось 17 серебряных монет.

В окрестностях Вязьмы числилось много таких «французских могил», а в самом городе было укрыто очень много ценностей, в том числе и церковного назначения. Одной из загадок является то, что до сих пор не найдена часть сокровищ Вяземского Иоанно-Предтеченского монастыря, хотя вторую его часть, а это слитки серебра и золота, благополучно забрали французы.

Среди возможных мест, где пролегал путь наполеоновской армии, значится озеро около белорусского местечка Бобр (теперь — городской поселок Бобр Крупского района Минской области). Об этом было написано в газете «Новое время» в 1911 году. Также следы императора были отмечены в окрестностях Могилёвской губернии. Часть обоза была оставлена на реке Березина.

В общем, искать «московскую добычу» Наполеона можно там, где пролегал его путь и путь его армии, и уж наверняка найдутся те, кто сможет вскоре похвастаться своими находками.