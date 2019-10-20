«Баста»: У них закончились деньги даже на предвыборную показуху 20.10.2019, 9:23

Так в Беларуси теперь строят все - от зданий до АЭС.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал сообщения читателей из Борисова и Могилева.

Новый асфальт на улице Трусова в Борисове уложили в начале октября. Прошла неделя, его опять снимают.

- За месяц уже третий раз тут проводят ремонтные работы, сначала залатали все дыры, нанесли разметку, потом всё срезали и уложили новый асфальт, теперь вот это. Так в Беларуси строят все - от зданий, которые дают трещины в первый год эксплуатации до АЭС, количество ЧП на стройке которой не поддается подсчету, - пишет житель Борисова.

Из Могилева сразу написали на ту же тему:

- Улица Димитрова. На машины смотреть жалко как они здесь проезжают. А ехать надо другой дороги нет для подъезда и объехать эти ямы не возможно, рядом много организаций куда соответственно и едут рабочие машины и фуры. Теперь уже даже на предвыборную показуху денег нет.

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