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Президент Чили: Я со смирением услышал голос моих соотечественников

  • 20.10.2019, 9:28
Президент Чили: Я со смирением услышал голос моих соотечественников

Протестующие добились от президента снижения платы за проезд в метро.

Президент Чили Себастьян Пиньера в субботу, 19 октября, отменил повышение платы на проезд на метро менее чем через день после того, как ввел чрезвычайное положение в столице страны -Сантьяго - из-за беспорядков, связанных с ростом цен на билеты, сообщает dw.com

"Я со смирением услышал голос моих соотечественников", - заявил он.

Впервые со времен Пиночета

Между тем глава национальной обороны генерал-майор Хавьер Итуррьягу дель Кампо распорядился ввести в столице комендантский час в ответ на непрекращающиеся "акты насилия".

Подобная мера вступает в силу впервые после падения режима диктатора Аугусто Пиночета в 1990 году и будет действовать минимум в двух столичных районах и двух коммунах с 22.00 субботы по 07.00 воскресенья (с 04.00 по 13.00 воскресенья по Минску). По словам Итуррьягу, 20 октября будет произведена новая оценка ситуации в области правопорядка и принято решение относительно дальнейшего поддержания комендантского часа либо его отмены.

Примерно на 4 цента

Первые протестные акции против повышения цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (примерно на 4 цента в пересчете на евро) начались в Сантьяго около недели назад. Сначала сотни школьников и студентов в знак протеста ездили без билетов, потом начались демонстрации.

В общей сложности из-за поджогов были сильно повреждены 20 станций. Руководство метрополитена оценивает ущерб в 700 тысяч долларов. По данным газеты La Tercera, на станциях работало большое число полицейских, при этом минимум 156 из них получили травмы. В ходе беспорядков задержаны около 180 человек.

Руководство метрополитена объявило о приостановке работы в выходные 19 и 20 октября. Ожидается, что к 21 октября "серьезные повреждения инфраструктуры" будут устранены, после чего пассажиры снова смогут пользоваться услугами подземки.


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