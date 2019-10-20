Американец изобрел самый полезный завтрак 1 20.10.2019, 9:41

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В его состав входят несколько «суперпродуктов».

Какой завтрак самый полезный? Если вы находитесь в поиске полезного и вкусного, то предлагаем вам обратить внимание на самый полезный омлет, который разработал американский диетолог Дэвид Джокерс, пишет smak.ua.

В состав самого полезного завтрака входят несколько суперпродуктов, которые вместе гораздо полезнее, чем по отдельности.

Помимо домашних яиц – источника белка и холина, необходимых для работы мышц и мозга – самый полезный омлет включает в себя шпинат, который стабилизирует уровень сахара в крови, ускоряет метаболизм и содержит несколько сильных антиоксидантов.

Кроме того, в суперомлет следует добавить красный лук – источник серы, хрома и антиоксидантов. Готовить такой омлет диетолог рекомендует на оливковом или кокосовом масле – самых полезных растительных жирах.

А самое главное, что этот вкусный и неимоверно полезный завтрак готовить быстро и легко!