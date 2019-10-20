«По воде несло общежитие» 6 20.10.2019, 9:58

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Прорванная дамба в Красноярском крае нигде не была зарегистрирована.

Не менее 15 человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России. По данным СМИ, еще около полусотни человек пострадали, пишет newsader.com.

Инцидент произошел 19 октября около шести утра по местному времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района края на реке Сейба – в 170 километрах от Красноярска. Как сообщается, разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Была организована эвакуация местных жителей. Оказались затоплены как минимум два вагончика, в которых жили рабочие, передает РБК.

По словам источника ТАСС во властных структурах региона, после прорыва дамбы высота волн достигала порядка 4 метров. Как уточнил собеседник агентства, рабочий поселок находится в тайге. Ближайший населенный пункт — город Артемовск — расположен в 60 км. Из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.

ЧП произошло, когда около 80 рабочих спали в своих фургонах: их буквально смыло потоком холодной воды. На севере Курагинского района температура воздуха ночью опустилась до -7°C. Спасатели на место трагедии прибыли не сразу из-за труднодоступности рабочего поселка, пишет сайт kp.ru.

Детали случившегося телеграм-каналу Baza рассказал сотрудник прииска Олег Пугачев, который в момент аварии находился на контрольном пункте. По словам мужчины, сначала он просто услышал шум воды, а затем увидел огромную волну, которая несла фургоны с рабочими.

"По воде уже несло общежитие, и там люди кричали: «Помогите!». Вода была очень высокая. Погибло в основном три больших общежития. Одно трехкомнатное, два, по-моему, 9-комнатные были. А сколько в них народу было… В моем общежитии восемь человек было – трое из них точно, говорят, все", – сообщил мужчина.

Один из выживших работников прииска рассказал, что происшествия на технических дамбах в их районе сложно назвать редкими. На этот раз прорвало самую верхнюю из четырех плотин. Высота каждой из них составляет десять метров, они сделаны из почвы. "Дамбы были уже давно, уже больше трех лет. В этом месяце их поднимали все … бульдозерами", — рассказал собеседник радиостанции "Говорит Москва".

Очевидец событий пояснил, что каждая дамба держит небольшое озеро – отработанные затопленные участки. Прорывы, которые случались здесь ранее, были не такими масштабными. В этот раз стихия застала рабочих врасплох. "Они <…> не смогли ничего сделать. На полигоне только экскаваторы и бульдозера. Напарник звонил сказал, что в два часа был звонок в МЧС. Люди спали, видимо, даже ничего не поняли", – предположил мужчина.

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. На месте происшествия работают опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел. Рассматривается несколько версий случившегося. Предполагается, что причиной происшествия стал износ конструкции плотины, однако не исключается, что к аварии мог привести прорыв другой дамбы, находящейся выше по реке.

Губернатор Красноярского края Александр Усс предположил, что причинами аварии могли также стать либо дожди, либо несоблюдение технологий при постройке дамбы, либо селевой поток, обрушившийся с гор после обильных осадков, считает. По словам чиновника, дамба в этом районе составляет порядка пяти метров высотой, в то время как сам поселок находился ниже водоема. "Несколько балков, в которых проживало около 80 человек, непосредственно примыкали к реке, что и привело к этой трагедии", — сообщает губернатор.

На место ЧП выдвинулась оперативная группа центрального аппарата МЧС России. На телефон горячей линии службы спасения России уже поступило 76 звонков, связанных с последствиями происшествия. В мероприятиях поисково-спасательной операции задействованы порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. Как сообщил источник в администрации Курагинского района, поисковую операцию также ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин поручил предпринять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим, а также поручил выяснить причины произошедшего и не допустить последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

По предварительным данным, прорванная дамба на артели по добыче золота нигде не была зарегистрирована.