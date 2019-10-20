Владелица музея кота: Мне говорят, что в Израиле я была бы миллионершей 1 20.10.2019, 10:07

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Фото: gazetaby.com

Как белоруска создала уникальный проект в Браславском районе.

Будете на Браславщине, загляните в деревню Даньки. Не пожалеете, пишет «Солидарность».

Гостей музея встречает композиция «Рыба моей мечты». И хозяйка – с кукольной кошкой на шляпе.

— Готовьтесь, Елена Новицкая устроит вам представление, — с улыбкой предупредили знакомые браславчане перед поездкой в деревню Даньки.

И нужно сказать, что предупреждение начало сбываться с первых минут знакомства с хозяйкой «Прикольного музея кота».

Фото: gazetaby.com

Сперва манера встречать гостей в стиле заправского свадебного тамады в исполнении Елены Новицкой несколько настораживала. Эффект усиливали забавные фигуры котов, символизирующие самые разные жизненные ситуации: от охоты на мышей до кражи рыбы.

В самом музее — деревянной пристройке к бывшему гаражу — Елена Новицкая рассказывает гостям историю создания «резиденции кота Брасика». Не будем вдаваться в подробности, чтобы сохранить интригу для будущих гостей музея, а отметим лишь тот факт, что этот рассказ далек от шаблонной биографии.

Фото: gazetaby.com

Это скорее клубок из местных легенд о местных рыбацких деревушках и торговом тракте, по которому покупатели из Европы возили браславского угря. О рыбаке Даньке, женившемся на прекрасной цыганке вопреки воле цыганского барона. О роде Плятеров и наполеоновских полководцах.

И немного о себе. Перехавшей сюда несколько лет из Минска и встретившей на двухсотлетней липе кота с фальшивой золотой цепью…

Фото: gazetaby.com

Вернувшись в реальность и посетив сувенирную лавку при музее, хозяйка музея рассказала о реакции на ее творении местных жителей.

Многие браславчане от музея кота не в большом восторге:

— Приедут, посмотрят с улицы и спрашивают: «И этот сарай — музей?»

Фото: gazetaby.com

В самих Даньках, где сегодня жителей можно сосчитать по пальцам рук, один из соседей после посещения музея трогательно и просто признался:

— Ленка, ты прославила наши Даньки!

Понравился музей пограничникам, которые проверяют у едущих по дороге в Даньки документы. Частые гости здесь — иностранцы. Семисотым посетителем этим летом оказался француз, большой любитель котов.

Фото: gazetaby.com

— И вот какое совпадение — он привез мне в подарок статуэтку кота от французской художницы Елены Новы. Представляете? Кот от Елены Новы для хозяйки музея кота Елены Новицкой.

Помогает Елене Олег, местный мастер на все руки. За несколько лет работы музея он научился делать не только деревянные фигуры котов, но и шить ростовые тряпичные куклы.

Фото: gazetaby.com

Экспозиция музея меняется раз в год. Сейчас в качестве центральной темы — история рыбака Даньки, основавшего деревню.

Фото: gazetaby.com

— Как-то моя дочь, которая живет в Израиле, сказала мне: «Тут бы ты уже стала бы миллионершей со своим музеем», — поделилась Елена Новицкая.

О миллионах ей пока приходится мечтать, но хозяйка музея не отчаивается. Она мечтает открыть на берегу ближайшего озера усадьбу для спокойного и медитативного отдыха.