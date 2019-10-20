закрыть
20 октября 2019, воскресенье, 11:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Топ-7 самых дешевых однокомнатных квартир Минска

1
  • 20.10.2019, 10:52
Топ-7 самых дешевых однокомнатных квартир Минска

Что предлагают за такие деньги?

Самая дешевая однокомнатная квартира Минска по итогам лета была продана за 30 тысяч долларов — это 880 долларов за квадратный метр. Но в риелторских базах ни летом, ни сейчас, осенью, не было предложений по такой цене. Возможно, продавец уступил в цене или были еще какие-то условия сделки. Реальные цифры за август, согласно данным экспертов рынка, — в среднем 1310 долларов за квадратный метр в «однушке» стандартных потребительских качеств, а стоимость квартиры — 45 тысяч долларов. Но есть и совсем бюджетные варианты жилья, требующие ремонта, до 40 тысяч долларов.

Портал tut.by выбрал самые-самые дешевые однокомнатные квартиры Минска. Фото и цены — в материале.

Уручская, 11

Квартира расположена на пятом этаже кирпичного дома 1969 года постройки. Площадь квартиры — всего 20,7 квадратного метра, жилой комнаты — 11. Цена — 36,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1783 за «квадрат». Эта квартира — пример отнюдь не бюджетной, хоть по итоговой сумме она одна из самых дешевых в столице.

Ротмистрова, 32

Квартира расположена на восьмом этаже панельного дома 1984 года постройки. Ее площадь — 33 квадратных метра, жилой комнаты — 16. Продается за 37,2 тысячи долларов в эквиваленте, по 1127 за квадратный метр.

Шабаны, 3

Квартира находится на четвертом этаже хрущевки 1964 года постройки. Ее площадь — 30 квадратных метров, жилой комнаты — почти 19. Цена — 38,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1265 за квадратный метр.

Алтайская, 102/3

Квартира площадью 35,6 квадратного метра расположена в панельной малосемейке 1982 года постройки. В ней раздельный санузел, есть застекленная лоджия. Площадь жилой комнаты — почти 17 метров. Цена — 38,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1093 доллара за квадратный метр. Фотографий квартиры изнутри нет. Обычно их не публикуют, если жилье имеет совсем «убитый» вид. Впрочем, квартира под ремонт — это не всегда минус: можно сэкономить на демонтаже потерявшей актуальность отделки.

Бачило, 7/3

Квартира площадью 33,5 квадратного метра расположена в панельном доме 1993 года постройки. Жилая комната — почти 17 метров. Продают жилье за 39 тысяч долларов, по 1164 за квадратный метр.

Фроликова, 27

Квартира расположена на первом этаже четырехэтажного кирпичного дома 1960 года постройки. Общая площадь — 30,4 квадратного метра, жилой комнаты — 17,5. Продается за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1312 за квадратный метр.

Асаналиева, 2

Квартира площадью 36 квадратных метров расположена в панельном доме 1982 года постройки. В ней просторная жилая комната в 17 «квадратов» и кухня площадью 8 квадратных метров. Квартиру продают за 40 тысяч долларов в эквиваленте, по 1099 за квадратный метр.


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ультиматум никто не отменял
Кремлевский ультиматум никто не отменял Владимир Халип
Лукашенко запаниковал
Лукашенко запаниковал Валерий Карбалевич
Начало
Начало Ирина Халип
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос Михаил Пастухов