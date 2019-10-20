В РФ боец полка имени Кадырова убил полицейского 20.10.2019, 11:03

Фото: TASS

Драка между ними произошла в Нальчике.

В Нальчике после драки слушателей Института повышения квалификации филиала Краснодарского университета МВД России один из ее участников умер. Сообщения об этом подтвердил Следственный комитет, сообщает Радио Свобода.

По данным источника "Интерфакса", погибший полицейский служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии. В драку он вступил с сотрудником полка ППС имени Ахмата Кадырова МВД Чечни.

По данным "Интерфакса", конфликт между двумя слушателями в институте произошел в пятницу вечером, их разняли, но затем драка продолжилась. Когда ее снова разняли, полицейский из Карелии был мертв. Что стало причиной конфликта, пока не ясно.

Следствие не характеризует случившееся как убийство. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по ней – до двух лет лишения свободы.