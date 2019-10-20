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У Лукашенко сдали нервы

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  • Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»
  • 20.10.2019, 11:53
  • 9,538
У Лукашенко сдали нервы
Валерий Карбалевич

Этап сбора подписей обнаружил шокирующее для диктатора обстоятельство.

В 2000-е власти особенно не беспокоились «игрой в демократию», а просто в массовом порядке не регистрировали оппозиционных кандидатов, чтобы даже их следа в избирательной кампании не было.

Позже, начиная где-то с кампании 2008 года, власти проводили более сложную и гибкую игру. Регистрировали почти всех оппозиционеров, но выбраковывали их на этапе голосования и подсчета голосов. Мол, «мы тут ни при чем, народ их не поддержал».

А вот теперь, кажется, власти возвращаются к жесткому сценарию начале 2000-х. Они пошли на демонстративную нерегистрацию наиболее заметных и знаковых представителей оппозиции и независимого общества. Не прошли регистрацию Ирина Халип, Максим Винярский и другие представители «Европейской Беларуси».

Одновременно удалили всех представителей «Движения за свободу» в Минске во главе с его лидером Юрием Губаревичем. Не зарегистрировали трех из четырех противников строительства аккумуляторного завода под Брестом. Не пустили на выборы даже председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгения Шевко. Это то, что известно на момент написания материала.

То есть, сейчас власти не считают нужным ссылаться на народ, который якобы «не поддерживает оппозиционеров», а наоборот, демонстрируют, что это они сами их не пускают.

Почему изменилась тактика? Почему происходит откат на 15-20 лет назад? На мой взгляд, для этого существуют две причины: внутренняя и внешняя.

Прежде всего — о внутреннем факторе. Этап сбора подписей обнаружил неприятное для режима обстоятельство. А именно — массовое недоверие населения к власти. Об этом свидетельствуют не только оппозиционеры, участвующие в избирательной кампании, но и провластные кандидаты. На этом фоне проведение пикетов под бело-красно-белым флагом, иногда с радикальными лозунгами, нервирует политическое руководство. Николай Статкевич даже ухитрился провести митинг, пользуясь периодом предвыборной «либерализации».

И власти пришли к выводу, что если их всех зарегистрировать, то придется еще терпеть целый месяц предвыборной агитации на площадях и улицах. Если бы общественная атмосфера была другая, хотя бы такая, как 3-4 года назад, когда все были запуганы событиями в Украине, то можно было бы и потерпеть. А теперь, когда поддержка власти минимальная, появился страх, что месяц агитационной кампании оппозиция может расшатать ситуацию. Поэтому нервы не выдержали.

Теперь о внешних причинах. Причина торга с ЕС и США вокруг проблем с демократией отошел на второй план. Отношения с Западом разморожены, ЕС снял санкции, а США - приостановили. Проблема прав человека фактически вынесена за скобки отношений официального Минска с европейцами и американцами. Геополитика и вопрос независимости Беларуси вытеснили остальные проблемы. Власти посчитали, что риск от избирательной кампании оппозиции больше, чем возможные выгоды от сотрудничества с ЕС и США.

Ведь Лукашенко считает, что в стране должен быть только один «политик». А ему даже минимальная конкуренция не нужна.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»


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