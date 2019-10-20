В России назвали приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае 7 20.10.2019, 11:54

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Задержаны три человека.

Следственный комитет считает приоритетной версией причины прорыва дамбы в Красноярском крае нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РБК.

В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека: директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальник и мастер горного участка организации. Их доставили в Красноярск для допроса.

Прорыв дамбы, расположенной на реке Сейме возле золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края, произошел в ночь на 19 октября. Потоки воды затопили два вагончика, в которых жили рабочие. По последним данным МЧС, в результате погибли 15 человек, еще шесть на данный момент считаются пропавшими без вести.

В экстренных службах региона ранее называли еще одну версию происшествия: по предварительным данным, дамба могла разрушиться от износа. Следственный комитет же не исключал, что инциденту могло предшествовать разрушение еще одной дамбы, которая находилась выше по течению.

Власти Красноярского края допустили, что на прорыв дамбы мог повлиять природный фактор: в последнее время в регионе шли дожди. Губернатор Александр Усс также не исключил, что причиной происшествия могли стать нарушения технологий при строительстве. По словам председателя регионального правительства Юрия Лапшина, дамба была сооружена «кустарным способом» с «нарушением всех мыслимых и немыслимых норм».

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц). В рамках расследования в офисе холдинга «Сибзолото» прошли обыски. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим и не допустить распространения последствий обрушения на ближайшие населенные пункты. В районе обрушения ввели режим ЧС, власти региона объявили 21 октября днем траура.