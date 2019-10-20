Сегодня — день памяти о Веронике Черкасовой 5 20.10.2019, 12:11

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Журналистка была убита 15 лет назад.

Вероника Черкасова была убита 20 октября 2004 года. Ее нашли в собственной квартире в Минске. Убийца нанес журналистке более 40 ударов ножом.

Черкасова писала на разные темы, в том числе криминальные, однако следствие изначально рассматривало в качестве основной версию убийства на бытовой почве. Подозреваемыми были названы 15-летний сын журналистки и ее отчим. В апреле 2005 года подозрение с них сняли.

Коллеги Черкасовой считают, что ее убийство с большой долей вероятности могло быть связано с профессиональной деятельностью. В частности, представители творческой мастерской "Агентство журналистских расследований" при БАЖ высказали версию, что Черкасова могла оказаться втянутой в войну между двумя клановыми группировками за установление контроля над гомельским заводом по производству вин. Журналистка, по их мнению, могла владеть информацией, опубликование которой угрожало одной из конфликтующих сторон потерей крупной суммы денег.

Коллеги Черкасовой выдвигали и другую версию убийства — в ней фигурировали бывший "Инфобанк" (ныне "Трастбанк") и тема продажи оружия Ираку.