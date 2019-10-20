В Польше выросли зарплаты и объемы промышленного производства 20.10.2019, 12:18

Теперь средний заработок в стране составляет 1180 евро.

По данным Главного статистического управления, в сентябре средняя зарплата в Польше выросла на 6,6%, а объемы промышленного производства – на 5,6%, сообщает «Радио Польша».

В сентябре средняя заработная плата в Польше выросла на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 5 тыс. 084 злотых без вычета налогов (около 1180 евро). Об этом сообщило Главное статистическое управление.

Опубликованные данные относятся к компаниям, в которых работает более 9 человек. В предыдущем месяце в таких компаниях были трудоустроены около 6 млн 400 тыс. человек, то есть на 2,6% больше, чем в соответствующий период 2018 года.

Главное статистическое управление также обнародовало данные об объемах промышленного производства в Польше, которые в сентябре увеличились на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.