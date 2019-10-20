Фильм белорусского режиссера выиграл кинопремию в Германии 20.10.2019, 12:26

Картина снята по книге белорусского писателя.

Короткометражный фильм «Озеро радости» белорусского режиссера Алексея Полуяна, снятый по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича, удостоен немецкой кинопремии «Hessen Film Awards» в номинации «Лучший короткометражный фильм», сообщает «Белсат».

Как отметил в «Facebook» сам Виктор Мартинович, в шорт-лист конкурса входили еще две немецкие киноленты.

Фильм «Озеро радости» – это экранизация части книги Мартиновича, где рассказывается о девятилетней Ясе, жизнь которой кардинально изменилась после смерти матери. После того как отец отвозит Ясю в интернат, она начинает сама строить свою новую жизнь.

Съемки проходили в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. Главную роль исполнила воспитанница могилевского интерната Анастасия Пляц. В картине также задействованы – Игорь Сигов («Дверь», «Франц+Полина», «Внутри себя»), Светлана Аникей («Кристалл», «Егор»), Александр Молчанов, Елена Зуй-Войтеховская, Татьяна Мархель, Денис Тарасенко и другие. Саундтреком к фильму выбрана музыка белорусской этногруппы «Vuraj».

«Озеро радости» – очень личный для моей семьи фильм, – рассказывает режиссер Алексей Полуян. – Я хотел рассказать драму о ребенке, который в 9 лет осмеливается строить свой путь самостоятельно. Не каждый взрослый человек готов к этому выбору, а Яся смогла. Для меня было чрезмерно важно, чтобы главную роль исполнил ребенок из интерната. Мне посчастливилось встретить Настю Пляц в могилевском интернате. Она поверила мне и приоткрыла частичку своего очень глубокого мира».

По словам режиссера, это светлый фильм, потому что, глядя на детей, взрослые учатся у них и получают силы и энергию.