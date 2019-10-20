закрыть
20 октября 2019, воскресенье, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

На границе Индии и Пакистана произошли боевые столкновения

2
  • 20.10.2019, 12:30
На границе Индии и Пакистана произошли боевые столкновения
Иллюстрационное фото

С обоих сторон есть погибшие.

На линии контроля между индийской и пакистанской частями спорного региона Кашмир вновь произошли столкновения. В результате действий пограничников Пакистана погибли двое индийских солдат и мирный житель, сообщает индийская полиция в воскресенье, 20 октября. Исламабад заявил о шести погибших гражданских лицах. Кроме того, с обеих сторон имеются пострадавшие, отмечает Reuters (перевод — dw.com).

5 августа Нью-Дели упразднил особый статус спорного региона, прописанный в конституции Индии. В конце июля центральные власти направили дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих в штат Джамму и Кашмир, где сохраняется нестабильная политическая обстановка. Власти Пакистана 7 августа понизили уровень дипломатических отношений с Индией.

Причина конфликта в Кашмире

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, Пакистан отвергает эти обвинения.


популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ультиматум никто не отменял
Кремлевский ультиматум никто не отменял Владимир Халип
Лукашенко запаниковал
Лукашенко запаниковал Валерий Карбалевич
Начало
Начало Ирина Халип
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос Михаил Пастухов