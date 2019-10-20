На границе Индии и Пакистана произошли боевые столкновения 2 20.10.2019, 12:30

Иллюстрационное фото

С обоих сторон есть погибшие.

На линии контроля между индийской и пакистанской частями спорного региона Кашмир вновь произошли столкновения. В результате действий пограничников Пакистана погибли двое индийских солдат и мирный житель, сообщает индийская полиция в воскресенье, 20 октября. Исламабад заявил о шести погибших гражданских лицах. Кроме того, с обеих сторон имеются пострадавшие, отмечает Reuters (перевод — dw.com).

5 августа Нью-Дели упразднил особый статус спорного региона, прописанный в конституции Индии. В конце июля центральные власти направили дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих в штат Джамму и Кашмир, где сохраняется нестабильная политическая обстановка. Власти Пакистана 7 августа понизили уровень дипломатических отношений с Индией.

Причина конфликта в Кашмире

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Поскольку в индийской области Кашмира существуют также сильные сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, Пакистан отвергает эти обвинения.