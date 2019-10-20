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NEXTA: Вот такая у нас АЭС, «пальцем деланная»

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  • 20.10.2019, 12:48
  • 4,716
NEXTA: Вот такая у нас АЭС, «пальцем деланная»

Постучим по дереву.

Вы, конечно, будете смеяться, но Госатомнадзор, входящий в структуры МЧС Беларуси, только сейчас озаботился включением почти достроенной Белорусской АЭС в свою систему мониторинга и журналирования безопасности. И даже объявил по этому поводу тендер, пишет телеграмм-канал NEXTA.

Чтобы чего-то там "подсвечивало красным" всего за 7 тысяч белорусских рублей из средств государственного бюджета. А главное - "минимизировать трудозатраты" самих сотрудников Госатомнадзора.

Приводим конкурсную документацию полностью - специалистам наверняка будет интересно, как оно там все планируется устроить.

Тем временем завершение строительства Белорусской АЭС пока проходит без серьезных инцидентов. Разве что один электросварщик на стройплощадке палец сломал - а больше ничего. Постучим по дереву.

Такая вот у нас АЭС. Пальцем деланная.


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