NEXTA: Вот такая у нас АЭС, «пальцем деланная» 11 20.10.2019, 12:48

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Постучим по дереву.

Вы, конечно, будете смеяться, но Госатомнадзор, входящий в структуры МЧС Беларуси, только сейчас озаботился включением почти достроенной Белорусской АЭС в свою систему мониторинга и журналирования безопасности. И даже объявил по этому поводу тендер, пишет телеграмм-канал NEXTA.

Чтобы чего-то там "подсвечивало красным" всего за 7 тысяч белорусских рублей из средств государственного бюджета. А главное - "минимизировать трудозатраты" самих сотрудников Госатомнадзора.

Приводим конкурсную документацию полностью - специалистам наверняка будет интересно, как оно там все планируется устроить.

Тем временем завершение строительства Белорусской АЭС пока проходит без серьезных инцидентов. Разве что один электросварщик на стройплощадке палец сломал - а больше ничего. Постучим по дереву.

Такая вот у нас АЭС. Пальцем деланная.