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Андрей Кураев: Между патриархом Кириллом и Путиным нет искренней дружбы

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  • 20.10.2019, 12:53
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Андрей Кураев: Между патриархом Кириллом и Путиным нет искренней дружбы
Фото: Getty Images

Возможен ли импичмент главе РПЦ?

Протодиакон Андрей Кураев в интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Оксане Вождаевой рассказал, что между патриархом Кириллом и Путиным нет искренней дружбы, почему не подписал письмо священников в защиту обвиняемых по "московскому делу" и возможен ли импичмент патриарху.

Высказался Кураев и о недавнем венчании Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Он назвал это жестом политической лояльности патриарха Кирилла президенту Путину.


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