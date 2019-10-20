Турция заявила о потерях из-за обстрелов со стороны курдов 1 20.10.2019, 13:29

Анкара обвинила курдов в нарушении перемирия.

В воскресенье, 20 октября, в ходе столкновения на севере Сирии погиб один турецкий солдат, еще один получил ранения, несмотря на турецко-американское соглашение о пятидневном прекращении огня.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Reuters.

В заявлении указывается, что турецкая армия понесла потери из-за нападения со стороны курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в сирийском поселении Телль-Абьяд.

По данным турецкого Минобороны, курдские формирования открыли огонь из противотанкового и стрелкового оружия по турецким солдатам, проводившим наблюдение и разведку в Телль-Абьяде.

В Минобороны добавили, что Анкара остается приверженной соглашению о перемирии, несмотря на обстрелы.

9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. «Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.

После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курдские формирования не покинут «зону безопасности».