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«Дымит, как паровоз»: белорус рассказал о новой Lada Vesta

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  • 20.10.2019, 13:39
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«Дымит, как паровоз»: белорус рассказал о новой Lada Vesta
Фото: av.by

Водитель не понимает, зачем он купил этого «масложора».

Покупая новый автомобиль, люди ожидают, что вряд ли столкнутся с существенными неполадками в процессе его эксплуатации. По крайней мере, не в ближайшие 2-3 года, когда действует гарантия. Однако для героя сайта av.by в этой идеальной картинке не хватает очень важного пазла. В 2017 году Алексей приобрел новую машину — Lada Vesta SW Cross. Оформил «Каско» и, как любой ответственный владелец, возил транспортное средство на техобслуживание в автоцентр. Проблемы начались через 10 тыс. км пробега, когда минчанин заметил, что 1,8-литровый мотор стал подъедать масло. Правда, дилер, ссылаясь на завод-изготовитель, утверждает, что такой уровень расхода масла — норма.

«Предыдущий дизельный Citroen C5 меня долгое время устраивал, но в последнее время 15-летний универсал начал досаждать постоянными поломками. Тогда у меня возникли мысли о том, чтобы купить пусть бюджетный, но новый автомобиль, — начинает свой рассказ Алексей. — Седан Lada Vesta мне не приглянулся, большой семейный Largus выглядел не таким стильным по современным меркам, а вот когда появился универсал Vesta SW Cross, я сразу отправился в автосалон. По дизайну, уровню оснащения и теххарактеристикам машина мне очень понравилась. Правда, я долго думал, присматривался и поэтому не попал в число покупателей первой партии вседорожной Lada».

Поскольку желающих обзавестись новинкой АвтоВАЗа было много, Алексей, заключив договор еще в декабре 2017 года, автомобиль получил только в марте 2018-ого. Тогда универсал стоил чуть меньше $15 тыс. За эти деньги мужчине достался экземпляр с 1,8-литровым мотором (122 л. с.), 5-МКПП в комплектации Luxe Prestige. Подкупали также сроки гарантийного обслуживания: 5 лет или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) в отношении покрытия, узлов и агрегатов машины.

Фото: av.by

«Автомобиль приобретался в кредит, однако через полгода, когда закончились льготные условия (беспроцентная ставка), я решил погасить всю сумму досрочно, — добавляет Алексей. — Техобслуживание исправно проходил у дилера на Серова. За это время было сделано два ТО, а сейчас пробег составляет 32 000 км».

Первые месяцы эксплуатации прошли для владельца Vesta SW Cross в состоянии эйфории от покупки новой машины. Все было гладко, без сюрпризов, пока Алексей не съездил в дальнее путешествие. «В прошлом году мы отправились на Кубань, преодолев расстояние в 4,5 тысячи км туда-обратно, — вспоминает мужчина. — Сперва я долил 1,5 литра масла, когда переехал границу Беларуси с Россией, купив на заправке рекомендуемый заводом вариант — Роснефть 5W-30. Вернувшись из поездки, я сразу позвонил дилеру и сообщил ему об этом случае. На тот момент пробег составлял 10-12 тыс. км. Мне посоветовали доездить до первого ТО, во время которого они поменяют масло на более густое и вязкое — Shell 5W-40. Прежде, чем я приехал к дилеру, пришлось долить еще два литра. Мне показалось, что это много».

На пробеге 15 000 км, как и предписывает регламент техобслуживания, Алексей отправился на замену масла. Однако спустя 4 000 км после визита на сервис уровень упал до минимума, а поскольку помимо этого возникли и другие проблемы, мужчина снова заглянул к дилеру.

После ТО-1 на сервисе долили литр масла и посоветовали понаблюдать за его уровнем

«Кроме повышенного расхода масла я заявил о некорректной работе ABS на снегу и скользком покрытии, также подводит задний омыватель стекла, который течет при включении, — говорит владелец Lada, показывая заказ-наряд. — Первую проблему они не выявили, а по второй предложили за свои деньги поменять заднюю форсунку. Помню, у меня была такая же неисправность на 15-летнем Citroen: она устранилась заменой моторчика омывателя. В итоге с омывателем они ничего не решили (менять форсунку за свой счет я отказался), а вот уровень масла проверили и долили литр со словами, мол, ездите и наблюдайте».

Следующие 10 тысяч км до второго регламентного ТО владелец ездил и наблюдал, сделав не самые веселые выводы: «Между заменами я доливаю от 3,5 до 4 литров. Конечно, меня это удручает, ведь это новый автомобиль. Я думал, что будет так: утром завел машину, сел и поехал! И так года три минимум. Но по факту приходится регулярно заглядывать под капот и контролировать уровень масла».

В подтверждение сказанного Алексей открывает багажник, демонстрируя литровую канистру с маслом, и эмоционально добавляет: «Сейчас понимаю, что нужно покупать канистру объемом 5 литров. А как иначе?»

На втором ТО ему порекомендовали попробовать сменить производителя масла, чтобы посмотреть, каким будет расход. «Я приехал уже со своим маслом ZIC, приобретенным у официального поставщика, — поясняет мужчина. — Его советовали и на дилерской станции, и на форумах в интернете. После замены 4,5 л масла через 2 000 км я долил 600 граммов, но вижу, что нужно еще».

А что говорят на дилерской станции? «Дилер не хочет ничего признавать и делать, прикрываясь письмом от завода, в котором указано, что допустимый расход масла составляет 700 граммов на 1 000 км», — утверждает владелец кроссовой Vesta. В апреле этого года он также направил письменный запрос в клиентскую службу Lada в России и получил точно такой же ответ: «Предельное значение расхода масла составляет 0,7 литра на 1 000 км пробега. При отказе дилера в гарантийном ремонте необходимо знать причину неисправности. Обратитесь к инженеру по гарантии, чтобы вам дали письменный отказ или сделали запись в сервисной книжке».

Фото: av.by

Позиция АвтоВАЗа: допустимый расход масла составляет 700 граммов на 1 000 км

С тех пор, как вазовский 122-сильный мотор проявил себя не с лучшей стороны, его владелец вынужден всегда быть начеку. Заподозрив неладное, Алексей не только регулярно проверял уровень масла и сообщал о проблеме дилеру, но и параллельно начал штудировать интернет, изучать профильные форумы и опрашивать владельцев таких же машин, чтобы разобраться в своей ситуации.

«Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет в среднем от 0,1 до 0,3% от общего расхода горючего, затраченного на преодоление определенного отрезка пути, — просвещает герой, зачитывая нам вслух матчасть. — Получается, если автомобиль прошел 100 км, а расход — 10 литров, то нормой будет потребление примерно 20 граммов масла. На мой взгляд, очевидно, что 3 литра масла на 10 тысяч км для малолитражки с рядным "атмосферником" — это много. При норме 0,7 литра на 1 000 км выходит 7 литров масла! Я читал, что даже на немецких TFSI с двумя турбинами допускается расход 300 граммов на 1 000 км, но не 700 же…»

«Ладно еще, если ты передвигаешься по маршруту дом-работа. А если дальняя дорога, трасса? Как видите, очень удобная новая машина», — с иронией в голосе говорит владелец. Причем Алексей успел поездить на разных «бэушках» и утверждает, что такого расхода масла — 0,7 литра на 1 000 км — у него на старых автомобилях не было.

«Максимум 0,5 литра на 10 000 км, — восклицает мужчина. — И это в машинах с пробегом 400 тысяч км, а здесь современный двигатель с пробегом чуть больше 30 000 км. Откуда взялась такая норма? Что это за мотор, который дымит, как паровоз, "ест" масло и при этом не очень охотно разгоняет автомобиль?»

«Возможно, я бы и промолчал, если бы аналогичный расход масла был у всех, но я общался с владельцами таких же машин, купленных позже, и у некоторых данной проблемы нет: либо они не доливают вообще, либо от силы — 500-600 граммов, что еще терпимо, — считает хозяин Vesta SW Cross. — Завод не скрывает, что была такая недоработка и он ее якобы устранил, но при этом защитил себя письмом, в котором указано, что допускается расход 700 граммов на 1 000 км. Такая норма есть только у АвтоВАЗа! С моими 3-4 литрами между заменами я вроде укладываюсь в эти допуски. Тем не менее я обратился на другой дилерский сервис, где мне предложили на следующем ТО опломбировать автомобиль и зафиксировать расход на 1 000 км. На Серова могут сделать то же самое, однако если у меня этот показатель окажется меньше нормы, то они ничего предпринимать не будут. Так мне сказал мастер-приемщик, ссылаясь на указания завода-изготовителя. На мой взгляд, дилер мог бы отстоять свою позицию и что-то сделать, чтобы на старых и новых машинах ликвидировали эту проблему. Не уверен, что смогу добиться справедливости, но мне хотелось бы, чтобы они разобрались с ситуацией повышенного расхода и дымности 1,8-литровых моторов Lada, а не занимались отписками».

Фото: av.by

Алексей знает, что укладывается в заводские допуски по расходу масла, но не считает это нормой

«Когда-то давно у меня был ВАЗ 2105. Да, там масло я доливал постоянно. Но то были старые "Жигули", поэтому меня это не удивляло, — говорит напоследок Алексей. — На иномарках такого нюанса, в принципе, не возникало. Честно сказать, я и представить не мог, что на новой Lada снова буду ездить с канистрой масла в багажнике».

В СОАО «Минск-Лада», куда журналисты обратились за официальным комментарием, затруднились ответить на вопрос, приезжал ли к ним кто-то еще из владельцев Lada с аналогичной проблемой. Там лишь подтвердили информацию, предоставленную героем статьи.

«В соответствии с информационным письмом АО "АВТОВАЗ" допустимый расход масла для двигателей автомобилей LADA составляет не более 0,7 литра на 1 000 км пробега автомобиля. По данным клиента, у него расход на 1 000 км получается 0,26 литра, поэтому в гарантии ему отказали», — таков официальный ответ дилера.


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