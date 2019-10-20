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«Дурак всегда кичится своими майбахами и резиденциями»

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  • Андрей Исаков, «Баста»
  • 20.10.2019, 14:13
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«Дурак всегда кичится своими майбахами и резиденциями»

Белорусы не будут возвращать долги странного человека с сомнительными перспективами.

Лукашенко и его холуи уже давно не стесняются демонстрировать роскошь, в которой они живут. Резиденции, «Майбахи», туалеты и люстры за сотни тысяч долларов. Дурак всегда кичится своим богатством, иначе оно ему не сильно и нужно. Да и прятать его уже сложно. Главный дурак подает пример остальным. Если резиденций — то 17, если бронелимузин — то самый дорогой. Если парад — то чтобы асфальт дрожал. Даже, помнится, о второй АЭС заикался, когда еще под первую фундамент не залили.

Белорусы видят все это и первое, о чем думают — это о стоимости диктаторских игрушек. Потемкинские деревни и вполне себе реальные резиденции Лукашенко, действительно, стоят очень дорого. Также, как и опасные проекты, под которые он усердно брал кредиты то у России, то у Китая. Не так давно было подсчитано, что каждый из нас должен лукашенковским кредиторам почти 5 тысяч долларов. Тысяча из них — за АЭС в Островце, кстати.

На самом деле, это не так.

Весь фокус в том, что с момента, когда Лукашенко со своей компашкой узурпировали власть путем так называемого "референдума" 1996 года, у власти он находится незаконно, все последующие выборы - фальсифицированны и его подпись ничего не стоит и не значит.

Белорусы не будут возвращать долги Лукашенко.

Когда не станет диктатуры и кредиторы потребуют от властей свободной Беларуси вернуть деньги, которые ранее получил преступник, они, наверное, изобразят искреннее удивление. Скажут, что их не предупреждали.

Предупреждаем: вы даете деньги в долг не президенту Беларуси, а обычному ее гражданину с неясными уголовными перспективами. Закон есть закон, и никто не вправе его нарушать, а тем более - потакать его нарушению и делать вид, что все нормально.

Андрей Исаков, «Баста»


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