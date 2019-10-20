Более сотни человек в центре Бреста возмутились лжи Лукашенко

Более сотни человек в центре Бреста возмутились лжи Лукашенко2
- 20.10.2019, 14:38
В городе прошла акция против завода АКБ.
Противники аккумуляторного завода под Брестом 20 октября в очередной раз вышли на акцию протеста на центральную площадь города. Они возмутились словами Лукашенко по поводу участия протестующих в «парламентских выборах», сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на БелаПАН.
По словам правозащитника Романа Кисляка а 12:40 на площади было 140 человек.
Впоследствии количество людей увеличилось.
Что сказал Лукашенко?
Во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления 18 октября Лукашенко раскритиковал противников строительства аккумуляторного завода, которые выдвигались кандидатами в «депутаты палаты представителей».
«Они все выдвинулись кандидатами в депутаты. То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы мотануть в Минск и тут бродить по улице и тихонько вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях. Им для этого надо было», - сказал Лукашенко.