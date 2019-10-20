Лондон запустил операцию «Овсянка» 20.10.2019, 14:46

Чрезвычайный план начнет работать если Брюссель не предоставит отсрочку по Brexit.

Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit. Об этом объявил канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув, на которого возложена ответственность за подобный исход событий, передает Sky News (перевод — РБК).

В рамках этой операции британские власти разработали план урегулирования чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в королевстве в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки.

По словам Гоува, требование депутатов парламента, проголосовавшего за отсрочку Brexit, находится под угрозой. Лондон не может гарантировать, что на продление переговоров согласится Брюссель, заявил он.

Позднее в воскресенье, 20 октября, пройдет чрезвычайное заседание кабинета министров по вопросу инициирования операции, заявил Гоув. «Мы знаем, что Европейский Союз хочет, чтобы мы ушли, мы знаем, что у нас есть соглашение, которое позволяет нам это сделать, — приводит его слова The Guardian. — Мы собираемся покинуть ЕС 31 октября. У нас есть средства и возможности для этого».

В сентябре правительство Великобритании опубликовало детали плана операции Yellowhammer. В шестистраничном документе, датированном 2 августа, описан порядок действий на случай жесткого Brexit, а также указаны возможные последствия. В частности, говорится в нем, при наихудшем сценарии уменьшатся поставки определенных видов продуктов. Это не приведет к нехватке продовольствия как таковой, «но уменьшит доступность и выбор продуктов», а цена на них вырастет, приводило Би-би-си выдержки из документа. В нем также говорилось о возможных перебоях с поставками медикаментов и топлива, а также о массовых протестах по всей стране.

В субботу британские депутаты поддержали поправку, которая обязывает премьера просить об отсрочке Brexit. После голосования Борис Джонсон сказал, что не будет просить об отсрочке.

Позднее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что получил письмо от британского правительства о переносе выхода Соединенного Королевства из ЕС. Текст послания опубликовало агентство Reuters, в нем было указано, что британский премьер попросил Брюссель перенести срок Brexit на 31 января 2020 года. При этом имя Джонсона и его подпись в письме отсутствовали.

Вместе с тем, как писали британские СМИ, Джонсон направил Туску личное письмо, в котором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой. «Дальнейшая отсрочка нанесет ущерб интересам Великобритании, нашим партнерам в ЕС и отношениям между нами», — говорилось в нем.