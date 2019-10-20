Экономист о планах правительства: Власти ищут других «пернатых» 1 20.10.2019, 15:07

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Снова будут отставки и бег по кругу?

Правительству Беларуси пришлось улучшить прогноз развития экономики на следующий год с учетом требований Лукашенко. Правда, новые цифры все равно существенно меньше тех, которые закладывались в планы на пятилетку, пишет в своем блоге экономист Леонид Фридкин.

Прогнозируемые темпы роста ВВП увеличены с 2,5 до 2,8%, сообщается на сайте Совмина. То есть прогноз будет вдвое меньше не нижнего, а верхнего значения параметра, установленного указом № 466. Темпы роста экспорта товаров и услуг «подняли» с 3,3 до 3,6%. Внешнеторговое сальдо должно составить 1% ВВП.

Чтобы достичь этих показателей, правительство готово увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет активизации работы по заключенным и планируемым к заключению инвестиционным проектам с международными финансовыми организациями. Надо полагать, те обрадуются возможности украсить свой кредитный портфель новыми проектами.

Особые надежды возлагаются на ускорение динамики роста сферы услуг – значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансирования средств на науку расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной платы на 2,5%. Балансировку соотношения потребительского и инвестиционного спроса, как и возвращение доходов к равновесному уровню, по-видимому, решено отложить до более спокойных времен.

Заодно правительством разработан план мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики. Они должны обеспечить повышение эффективности работы государственных организаций, развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование притока инвестиций, задействование неиспользованных резервов экономического роста.

В то же время дефицит республиканского бюджета в следующем году должен составить 995,1 млн. рублей, т.е. менее 1% к ВВП. Профинансировать его планируется за счет внешних государственных займов (869,2 млн. рублей) и остатков средств республиканского бюджета (125,9 млн.). Заодно пришлось уточнить основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год: Нацбанку придется создать условия для поддержания темпов кредитования, в том числе потребительского, «на уровне, не приводящем к нарастанию системных рисков».

Пока не уточняется, кто будет в ответе, если риски, ненароком, вырастут. В предыдущем проекте прогноза, раскритикованном президентом, правительство уверяло, что стимулировать рост удастся только путем путем разогрева внутреннего спроса с помощью фискального и монетарного стимулов (а проще говоря, накачки экономики деньгами) и установления заведомо нереальных объемов экспорта.

Такие попытки будут иметь в среднесрочной перспективе весьма печальные последствия. Это вполне традиционный набор: рост инфляции, девальвация рубля, падение темпов роста экономики и уровня благосостояния в последующие несколько лет. МВФ в своем последнем докладе World Economic Outlook дал еще более мрачный прогноз: там полагают, что в текушем году белорусская экономика вырастет всего на 1,5%, а в следующем – вообще на 0,3%.

Очевидно в фонде не представляют, на какие свершения способна страна, если начальство повелит «надо». Не случайно вчера замглавы администрации Лукашенко Николай Снопков на открытии конференции «Проблемы прогнозирования и госрегулирования социально-экономического развития» красочно объявил, что философия «поддержания сбалансированности» не отвечает ожиданиям общества. Такая «синица в руках», которую мы тискали последние 4 года, всем надоела. Пора избавиться от «фобии дисбалансов» и искать других пернатых.

В этом поиске главное – не ограничиваться пределами возможного. Достаточно было Лукашенко как следует мотивировать Совмин угрозой отставки, как тут же нашлись обоснования и меры для увеличения прогноза роста. Конечно, не двукратного, но лучше, чем предыдущий. Впрочем, если планы не сбудутся, никто головой не ответит. В крайнем случае, сменят премьера и некоторых министров на других. Которые начнут все сначала: теми же методами и в том же направлении.