Сирийские курды впервые заявили о готовности отойти от границы с Турцией 1 20.10.2019, 15:24

Курдские войска отойдут на участке протяженностью 120 км.

Один из лидеров Сирийских демократических сил (SDF) Редур Халил заявил, что подконтрольные ему курдские формирования готовы уйти из так называемой «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, курдские войска отойдут на 30 км от турецко-сирийской границы на участке протяженностью 120 км между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.

Редур Халил подчеркнул, что условием отвода войск является беспрепятственная эвакуация бойцов и гражданских из населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий.

Это первое публичное заявление со стороны SDF о возможности ухода из ныне подконтрольных курдам приграничных территорий.

9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. «Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.

После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курдские формирования не покинут «зону безопасности».

По данным Анкары, протяженность «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы составит 440 км. Глубина зоны — 32 км.