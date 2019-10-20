Президент Кубы летит с визитом Беларусь

Президент Кубы летит с визитом Беларусь4
- 20.10.2019, 15:27
Кроме того, политик посетит Ирландию и Россию.
Новоизбранный руководитель Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на следующей неделе посетит Беларусь. Об этом сообщает Министерство иностранных дел латиноамериканской страны (перевод — belsat.eu).
В кубинском МИД отметили, что Диас-Канель посетит с официальными визитами Ирландию, Беларусь и Россию, а также примет участие в заседании Движения неприсоединения, которое пройдет 25-26 октября в Баку (Азербайджан).
Турне начинается 20 октября.
Сообщается, что президент Кубы проведет официальные встречи со своими зарубежными коллегами и примет участие в различных событиях.