Президент Кубы летит с визитом Беларусь 4 20.10.2019, 15:27

Мигель Диас-Канель Бермудес

Кроме того, политик посетит Ирландию и Россию.

Новоизбранный руководитель Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на следующей неделе посетит Беларусь. Об этом сообщает Министерство иностранных дел латиноамериканской страны (перевод — belsat.eu).

В кубинском МИД отметили, что Диас-Канель посетит с официальными визитами Ирландию, Беларусь и Россию, а также примет участие в заседании Движения неприсоединения, которое пройдет 25-26 октября в Баку (Азербайджан).

Турне начинается 20 октября.

Сообщается, что президент Кубы проведет официальные встречи со своими зарубежными коллегами и примет участие в различных событиях.