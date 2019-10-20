Cтреляют себе в ногу 6 Максим Винярский

20.10.2019, 15:29

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Фото: Belta

Что подводит преступника первым?

Знание о своем преступлении. Понимание, что остальные его тоже могут зафиксировать. «На воре шапка горит», - говорят люди. Вот и в этот раз все так и случилось.

Испугавшись использования нами их псевдовыборов, властные холуи стали вставлять нам палки в колеса.

Кому-то припомнили «предупреждения», вынесенные во время совсем другой части кампании - сбора подписей, кому-то заявили, что подписи не аккуратные и дата не так, как подпись написана, у кого-то нехватка ксерокопии обнаружилась. Так мы тут иного и не ожидали.

Ведь во главе ЦИК по-прежнему преступник-фальсификатор со стажем - Ермошина. Ее хозяин - Лукашенко - по-прежнему у власти. Им ли играть без фола, даже там где им выгодно? Нет. Им всегда диктует не разум, а страх. Страх потерять власть. Страх ответить за свои действия.

Страх, обоснованный и нет, их давний советчик. И в разгоне палаточного лагеря в 2006-ом, и в атаке на мирный протест в 2010-ом, и в стопроцентном недопуске к выборам реальных оппонентов диктатора в 2015-ом. Сейчас их клинит еще до выборов, прямо на старте. Не допустить даже призрака альтернативы. Свежа еще память вставшему на дыбы из-за декрета о тунеядстве простом люде. И впереди нет никакого просвета. Только разозленный преступлениями диктатор народ.

Вот они трясутся и гадят чем могут. И, как обычно, стреляя себе в ногу. Или они на самом деле думают, что без удостоверения «кандидата в депутаты» я не смогу бороться с диктатурой.

Максим Винярский, «Европейская Беларусь»