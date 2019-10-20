Украине надо учиться жить стратегиями Юрий Бутусов

20.10.2019, 15:44

Фото: Gordonua.com

Стране нужно формировать новую повестку.

28 лет Украина живет в режиме принятия властью сиюминутных тактических решений для решения проблем часа, максимум дня. Мы в положении догоняющих, потому что мы не живем своими стратегиями — мы реагируем на изменения мира, которые творим не мы, мы живем в рамках чужих формул.

Мы реализовали План по получению безвизового режима и провели антикоррупционную реформу по плану Евросоюза, мы подготовили Стратегический оборонный бюллетень по требованиям НАТО, мы реформируем экономику по лекалам меморандумов МВФ.

Украина — независимая страна, но мы остаемся зависимым от чужих стратегий государством. Мы не можем производить свои планы развития и потому мы вечно в положении обиженных на кого-то, кто нам пытается навязать чужие планы.

На "плюсах" участвовал в попытке обсудить стратегии развития страны, слушал советника президента по экономике, который убеждал студию, что стратегия есть, и она реализовывается, а я спросил его — где же эта стратегия в виде какого-то хотя бы короткого документа на пару страниц, чтобы почитать? Этого нет. Политические декларации пишутся, на пресс-марафоне президент отвечает, как на конкурсе капитанов КВН, но нигде он не показывает в ответ на вопросы — а вот наш план, а вот наше видение, а вот доктрина, по которой мы будем работать.

Мы меняемся и растем вслед за соседями, они бегут вперед, а мы как-то тянемся, идем пешком. И разрыв между Украиной и странами с собственными государственными стратегиями только возрастает.

С чего начинать план реформ любой отрасли в Украине? У каждого свой подход, я лишь пишу о моем личном видении, сформированном за последние годы.

1. Начинать надо с построения "регламента неудач" — с создания полного перечня проблем и рисков, которые обнаружены за последние пять лет.

2. Анализ проблем и постановка целей — это должно быть первое задание для ответственных менеджеров. Они могут ничего не знать и не разбираться в отрасли, если их работа не связана непосредственно с производством, они могут ошибаться в деталях. Но они должны показать свои способности разбираться в обстановке, делать правильную выборку ключевых проблем, анализ многочисленных сигналов. Они должны научиться задавать правильные вопросы экспертам, сотрудникам. Из правильного анализа проблем исходят правильные цели.

3. А теперь готовится доктрина — короткий документа на две страницы максимум, где указаны основные проблемы, риски, цели, задачи, ожидаемые результаты и сроки. Затем подпись руководителя. Если этого нет — значит, руководитель боится ответственности, боится, что его мнение получит независимую оценку.

4. Контроль эффективности работы — нельзя оценивать работу отраслей только по пресс-релизам и по фейсбуку! Контролировать надо планы развития. Сроки, условия, стоимость, ожидаемые результаты, которые надо писать заранее, и к которым надо идти.

5. Для написания доктрины не надо тратить много времени, проблематика по каждой отрасли известна, все это быстро формулируется. Чтобы опережать других, надо опережать в постановке задач и их достижении.

"Турборежим" Рады закончился, потому что закончились законопроекты и проблемы, которые дискутировались последние пять лет и были достаточно проработаны экспертами. Все, повестка Порошенко-Яценюка-Гройсмана подошла к концу. Теперь надо планировать новую повестку, надо ставить более системные и амбициозные цели. Надо учиться жить стратегиями.

Юрий Бутусов, censor.net