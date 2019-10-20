Противники аккумуляторного завода ответили на слова Лукашенко 1 20.10.2019, 15:59

Протест стал бельмом в глазу властей.

В Бресте 20 октября вновь прошло кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода. Участие в нем приняли более 130 человек. Люди активно обсуждали заявление Лукашенко об «аккумуляторщиках», которым «пофиг этот аккумуляторный завод», пишет «Брестская газета».

Вот какие мнения звучали на площади:

«Протесты в Бресте начались почти два года назад. Тогда никто не думал, что это так затянется. И тем более никто не задумывался о каких-то «выборах». Мы отстаиваем свое право на чистый воздух, а нас называют «аккумуляторщиками», которые кричат на площадях. И это после слов о том, что «я на стороне людей».

«То есть когда в кандидаты в «депутаты» идет «Мисс-Беларусь» (Мария Василевич – прим. ред.), которой 21 год и ей еще уроки учить надо, то это нормально. А когда наши активисты честно собрали подписи, чтобы попытаться попасть в «парламент» и там поднимать вопросы экологии – это уже чуть ли не криминал».

«К сожалению, это в очередной раз доказывает, что слова, сказанные на 1000-летие Бреста, – обыкновенный популизм. Понятно, что наш протест у власти как бельмо на глазу, но не мы в этом виноваты. Виноваты в этом те, кто сначала разрешил строительство этого опасного производства, а потом не нашел в себе смелости его прекратить. Только им нужно сказать «Спасибо»».

«А у нас что, есть люди, которым можно идти в депутаты, и те, кому нельзя? Мы выдвинули прекрасных, достойных представителей, которые действительно отстаивали интересы брестчан и жителей района. Но такие депутаты власти не нужны. Зато теперь мы из первых уст знаем, чем занимаются «депутаты» «парламента» – шатаются по улицам».